Il piccolo Claudio Domino ucciso e da 37 anni senza giustizia: lanciata una petizione on line

Il 7 ottobre prossimo saranno passati esattamente 37 anni dall'omicidio del piccolo Claudio Domino, assassinato ad appena 11 anni, mentre giocava in una strada di San Lorenzo che oggi porta il suo nome. Quasi quattro decenni senza verità e senza giustizia per un bambino innocente e anche per la sua famiglia, che ora ha deciso di lanciare una petizione per chiedere sia alla Procura della Repubblica di Palermo che alla commissione parlamentare Antimafia di fare finalmente chiarezza su questo buco nero.

Per aderire alla iniziativa basta andare a questo link sul sito Change.org e firmare. E' un modo per coinvolgere la società civile, tutti i cittadini, che dovrebbero sentirsi toccati dalla tragedia e dal mistero che da sempre la circonda. La madre di Claudio, Graziella Accetta, nella primavera del 2021 aveva deciso di presidiare il palazzo di giustizia per protesta e per rivendicare il diritto a sapere perché è stato ucciso suo figlio e da chi.

L'allora procuratore capo, Francesco Lo Voi (che oggi guida l'ufficio a Roma), assieme all'aggiunto Salvatore De Luca (oggi a capo della Procura di Caltanissetta), aveva ricevuto Graziella Accetta e il marito Ninni Domino e aveva deciso di riaprire le indagini. Da allora, però, non è trapelato nulla. Maurizio De Lucia, che attualmente guida la Procura, è certamente sensibile alla vicenda e anche nel suo discorso di insediamento aveva sottolineato che il suo ufficio si sarebbe occupato pure di cercare di risolvere gialli che si trascinano ormai da decenni proprio per dare giustizia a chi da troppo tempo la aspetta.

Claudio Domino venne ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre stava giocando. Si ipotizzò che potesse essere stato lo scomodo testimone di qualche episodio legato allo smercio di droga, ma anche a una ritorsione nei confronti dei suoi genitori che con la loro azienda si erano aggiudicati la pulizia dell'aula bunker dell'Ucciardone, dove in quei mesi era in corso il Maxiprocesso.

L'omicidio entrò pienamente nello storico dibattimento, non solo perché con il delitto venne violata la pax mafiosa siglata tra i boss in quella fase, ma anche e soprattutto perché portò uno degli imputati eccellenti, Giovanni Bontate, fratello del "principe di Villagrazia", Stefano, a prendere le distanze dall'eliminazione del bambino innocente. Prese la parola e usò però il "noi" per smarcarsi dall'omicidio, ammettendo così di fatto l'esistenza di un'organizzazione criminale, Cosa nostra, fino a quel momento sempre negata.

La famiglia del piccolo ha messo in evidenza negli ultimi mesi che sarebbero emersi elementi molto importanti per risolvere il caso del figlio durante il processo per l'assassinio dell'agente Nino Agostino e della moglie, Ida Castellucci, all'epoca incinta di cinque mesi, avvenuto il 5 agosto del 1989. In particolare la sorella del poliziotto, Nunzia, testimoniando in aula, avrebbe spiegato che la sua famiglia a un certo punto avrebbe ricevuto pressioni per cambiare avvocato (che all'epoca era l'ex magistrato Carlo Palermo) e per abbandonare le tesi che avrebbero portato a un coinvolgimento dei Servizi nell'eliminazione della coppia. Altrimenti - questo sarebbe stato il ricatto - Nino Agostino avrebbe anche potuto essere accusato dell'omicidio di Claudio Domino. I genitori del bambino chiedono che questi elementi vengano approfonditi.