Il piccolo Claudio Domino ucciso 37 anni fa, la madre: "Deve avere giustizia, quanto dovremo aspettare ancora?"

"Quanto dovremo ancora aspettare? Sono passati 37 anni, nostro figlio non può essere lasciato senza giustizia...". Sono parole amare quelle di Graziella Accetta, la madre del piccolo Claudio Domino, ucciso ad appena 11 anni, con un colpo di pistola alla testa, sparato mentre lui stava giocando in una strada di San Lorenzo che poi gli è stata intitolata. Oggi ricorre l'anniversario di quel terribile omicidio, compiuto proprio il 7 ottobre del 1986, e i genitori del bambino, che da tempo chiedono che sia fatta chiarezza, temono che la verità possa non arrivare mai: "Stiamo diventando vecchi, quanto ancora dovremo aspettare?", ripete ancora Graziella Accetta.

Sul delitto, i cui contorni non sono mai stati decifrati, la Procura di Palermo sta indagando: il fascicolo era stato ripreso in mano nella primavera del 2021, in seguito ad una protesta della madre di Claudio Domino, che decise di presidiare per diversi giorni il palazzo di giustizia per ottenere una qualche risposta. L'allora procuratore Francesco Lo Voi (oggi a capo della Procura di Roma) e l'ex aggiunto Salvatore De Luca (che ora guida l'ufficio giudiziario di Caltanissetta) decisero così di riaprire le indagini. "Da allora non abbiamo avuto alcuna notizia - spiega però Graziella Accetta - è il buio totale". L'attuale procuratore, Maurizio De Lucia, è certamente sensibile al caso e anche nel suo discorso di insediamento aveva sottolineato che il suo ufficio si sarebbe occupato pure di risolvere gialli che si trascinano da decenni - come quello di Claudio Domino - per dare giustizia a chi da troppo tempo la aspetta.

Stamattina il bambino sarà ricordato durante una cerimonia davanti alla lapide in sua memoria che si trova proprio in via Claudio Domino, a San Lorenzo. Ieri invece è stata organizzata una manifestazione con le scuole ed è stato il puparo Angelo Sicilia a dedicare uno spettacolo a Claudio Domino alla Ignazio Florio-San Lorenzo.

Il piccolo venne ammazzato mentre stava giocando e si ipotizzò che potesse essere stato lo scomodo testimone di qualche episodio legato al traffico di droga o allo spaccio, ma pure che potesse essere stato eliminato per ritorsione nei confronti dei suoi genitori che con la loro azienda si erano aggiudicati la pulizia dell'aula bunker dell'Ucciardone, dove in quei mesi era in corso il Maxiprocesso.

L'omicidio di Claudio Domino irruppe peraltro proprio nel bel mezzo del dibattimento, violando la pax mafiosa che era stata sancita tra i boss e portando uno degli imputati eccellenti, Giovanni Bontate, fratello del "principe di Villagrazia", Stefano, ad alzarsi e a parlare per prendere le distanze dall'uccisione di un bambino innocente. Per smarcarsi Bontate usò però il "noi", parlò al plurale, ammettendo così implicitamente l'esistenza di un'associazione criminale, Cosa nostra, di cui fino a quel momento era sempre stata negata l'esistenza.

La indagini avviate all'epoca non portarono a nulla e per anni la storia di Claudio Domino è stata quasi dimenticata. Poi sono stati i suoi genitori, Graziella Accetta e Ninni Domino, a decidere di portarne avanti la memoria, girando nelle scuole e organizzando varie iniziative, chiedendo con forza giustizia per loro figlio. Un punto su cui la coppia batte a livello investigativo è legato a quanto emerso in un'udienza del processo per l'omicidio dell'agente Nino Agostino e della moglie, Ida Castelluccio, (per cui peraltro giovedì è stato confermato in appello l'ergastolo per il boss Nino Madonia), avvenuto nel 1989.

La sorella del poliziotto ucciso, Nunzia, testimoniando in aula, avrebbe spiegato che la sua famiglia ad un certo punto avrebbe ricevuto pressioni per cambiare avvocato (che all'epoca era l'ex magistrato Carlo Palermo) e per abbandonare le tesi che avrebbero portato ad un coinvolgimento dei Servizi nell'eliminazione della coppia. Altrimenti - questo sarebbe stato il ricatto - Nino Agostino avrebbe anche potuto essere accusato dell'omicidio di Claudio Domino. Dichiarazioni che non erano sfuggite alla famiglia del bambino, che chiede che appunto si scavi anche in questa direzione.