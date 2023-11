Avvelenò il marito col cianuro perché stanca della vita monotona: condanna definitiva, ma è ai domiciliari

Ci sono uomini che uccidono le donne, ma succede anche il contrario, come nel caso di Loredana Graziano che avvelenò con il cianuro il marito perché l'avrebbe costretta ad una vita "grigia", monotona, fatta solo di "sacrifici" e senza riusire neppure ad appagare il suo desiderio di maternità e a darle un figlio (che poi aveva avuto da un altro uomo). Un omicidio - e non un caso di morte naturale come si ipotizzò in prima battuta - quello di Sebastiano Rosella Musico, 40 anni, pizzaiolo di Termini Imerese, avvenuto il 22 gennaio del 2019, per il quale adesso la donna è stata condannata in via definitiva a 30 anni di carcere: la Cassazione ha rigettato il suo ricorso.

Graziano, proprio perché è madre di un bambino piccolo, si trova non in carcere, ma agli arresti domiciliari. La pena è stata - sin dal primo grado di giudizio - di 30 anni e non l'ergastolo perché l'imputata ha potuto accedere al rito abbreviato (cosa non più possibile per gli omicidi pluriaggravati dall'aprile di quello stesso anno). Aspetti che hanno sempre suscitato molta rabbia nei parenti della vittima, che si sono costituiti parte civile nel processo con l'assistenza degli avvocati Salvatore Sansone e Provvidenza De Lisi. Con la sentenza della Suprema Corte sono stati confermati per loro sia il diritto al risarcimento che provvisionali per complessivi 200 mila euro.

La morte di Rosella Musico fu inizialmente archiviata come un caso di morte naturale perché si stabilì che a stroncare l'uomo nella sua abitazione sarebbe stato un infarto. Ma l'inchiesta fu riaperta l'anno successivo, sulla scorta delle rivelazioni di un amante dell'imputata, al quale lei stessa aveva confessato di aver avvelenato il marito. L'autopsia confermò questa versione: nel corpo della vittima furono infatti trovate tracce sia di cianuro che di Coumadin, un farmaco anticoagulante. La donna venne quindi arrestata ad aprile del 2021 con l'accusa di omicidio volontario.

Per il procuratore capo di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, ed il sostituto Alessandro Musco, che coordinarono l'inchiesta, non c'era alcun dubbio sul fatto che fosse stata lei ad avvelenare il marito, visto che era stata l'ultima ad averlo visto vivo quel 22 gennaio, lasciandolo a casa mentre era uscita con l'amante ed altre persone. Graziano aveva poi raccotanto di averne persino sentito il tonfo. Il cianuro uccide istantaneamente e non poteva quindi che essere stata l'imputata ad aver somministrato alla vittima. Tesi che aveva retto in primo grado, con la condanna a 30 anni emessa dal gup il 23 febbraio del 2022, e che poi era stata confermata anche in appello, il 30 gennaio scorso. Oggi la sentenza è definitiva.