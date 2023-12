Omicidio in discoteca, opposizioni all'attacco di Lagalla: "Città non governata ed episodio strumentalizzato"

"La città oggi non è governata e su questa premessa è difficile fondare le azioni forti che Palermo oggi chiede e merita. Ed è sempre più grave che il Consiglio comunale sia e resti paralizzato, vittima delle strumentalizzazioni dei partiti di maggioranza e delle loro faide interne. Come è grave che il sindaco non abbia sentito l’urgenza di venire in aula a riferire". Ai partiti di opposizione dell'assise cittadina non è affatto piaciuta la reazione dell'amministrazione Lagalla ai fatti di via Calvi dove nella notte fra mercoledì e ieri è stato ucciso il ventiduenne Rosolino Celesia, in seguito a una rissa scoppiata nella discoteca Notr3.

"Abbiamo scelto il silenzio ieri. Il rumore di una maggioranza litigiosa e inconcludente, capace anche di strumentalizzare l'omicidio di un nostro giovanissimo concittadino, imponeva un tempo di riflessione, per non rischiare di scadere nella retorica: la situazione è molto grave", si legge nella nota dei consiglieri di Progetto Palermo, Oso, Movimento 5 Stelle e Partito democratico.

"Non vogliamo cedere alla tentazione di parole facili e proposte che non affrontino davvero il problema alla radice. Lo abbiamo detto spesso, dentro e fuori dall’aula: la città ha bisogno di azioni sistemiche, a lungo termine e che non mirino solo a contenere i fenomeni di violenza ma che vogliano risolverne le cause. Chiederemo un incontro con prefetto e questore, per condividere e ragionare insieme sulle necessarie proposte di soluzione che la città ha ragione di pretendere con rabbia e preoccupazione", concludono i consiglieri delle opposizioni.