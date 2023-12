Omicidio Celesia, si cerca la verità nei video della discoteca: salma restituita alla famiglia, mercoledì i funerali

A 48 ore dall'omicidio in discoteca di Lino Celesia, il 22enne con un passato da calciatore che nella notte tra mercoledì e giovedì è stato ucciso a colpi di pistola dopo una serata al Notr3 (l'ex Reloj) in via Pasquale Calvi le indagini - condotte dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Vittorio Coppola - non si fermano. Dopo l'autopsia che ha accertato che il giovane è stato raggiunto da due proiettili, uno al collo e uno all'addome che si sono rivelati fatali, la salma è stata restituita ai familiari. Mercoledì al Cep si celebreranno i funerali.

Al setaccio i video della discoteca

Intanto gli investigatori stanno scandagliando i video delle telecamere di sorveglianza del locale e quelli che danno su via Giovanni Raffaele, dove si trova l'uscita secondaria della discoteca. E' lì che al culmine di una rissa, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati esplosi i due colpi di pistola che hanno ucciso Celesia. Molti però sono i dubbi che restano: dal movente che avrebbe portato a sparare a morte fino alla mano del killer. Chi indaga, infatti, sospetta che il minorenne (M.O.) possa essersi assunto la responsabilità dell'omicidio per coprire il fratello più grande (G.O.). Intanto per entrambi è scattato il decreto di fermo - firmato dal procuratore Maurizio De Lucia e dal procuratore per i minori Claudia Caramanna - per il quale si attende l'udienza di convalida. Tutti e due i fratelli, che hanno qualche precedente di polizia, al momento si trovano in carcere: M.O. al Malaspina, mentre G.O. al Pagliarelli.

I dubbi degli inquirenti: dal movente alla mano del killer

Il 17enne la mattina dopo l'omicidio avrebbe telefonato al 112 dicendo di aver sparato per difendere il fratello maggiore. Immediatamente diverse pattuglie di polizia e carabinieri hanno assediato via dei Cantieri, lì dove il ragazzo - che ora è accusato dell'omicidio in discoteca - aveva detto di trovarsi. Dopo aver perquisito l'abitazione e passato al setaccio tutti i cassonetti dei rifiuti della zona dei cantieri navali in cerca dell'arma - che non è stata trovata perché il minorenne avrebbe detto di averla gettata in mare - i due sono stati portati negli uffici della squadra mobile per essere interrogati.

Il fratello maggiore di 22 anni, coetaneo di Celesia, indagato per porto e detenzione abusiva di arma da sparo, avrebbe raccontato agli inquirenti di essere rimasto leggermente ferito al volto sostenendo di aver perso i sensi durante la colluttazione. Una versione che tuttavia non convince chi indaga: il sospetto è che il 17enne si sia assunto la responsabilità per "tutelare" il fratello più grande. In caso di processo infatti il minorenne andrebbe incontro a una condanna più lieve rispetto a quella che rischierebbe il fratello. Nel mentre la Scientifica ha effettuato i rilievi all'interno e all'esterno del Notr3, dove sotto una macchina sono stati trovati una cazzottiera e una rastrelliera.

Una testimone: "La rissa mentre si ballava, poi il parapiglia"

Giovedì al Notr3 sembrava una serata come un'altra. E invece, nel bel mezzo del divertimento, intorno alle 3 di notte è iniziata la zuffa. Un gruppo di giovani ha cominciato a menarsi. "Volavano calci e pugni - racconta a PalermoToday una ragazza di 22 anni che quella sera era lì - urla e spintoni. Immediatamente sono intervenuti i buttafuori. La rissa è continuata all'esterno, almeno così ci è stato detto. Non abbiamo sentito i colpi di pistola: nel frattempo hanno acceso le luci e ci hanno invitato ad andarcene. Proprio in quel momento alcuni ragazzi sono entrati urlando, piangendo, continuando a picchiarsi. Il parapiglia più totale. Una situazione da far west, abbiamo avuto paura e siamo scappati. Fuori abbiamo visto l'ambulanza, gente che correva. Poi alcune macchine scappare a folle velocità".

La zona di via La Lumia presidiata dalle forze dell'ordine

Intanto in tutta la zona intorno a via La Lumia è un fitto dispiegamento delle forze dell'ordine da ieri. Chi indaga teme che ci sia un filo rosso a unire i colpi di pistola in aria tra i pub all'altezza di via Gaetano Daita, gli spari al Cep della stessa notte e l'omicidio di Lino Celesia, che inseguiva il sogno di diventare calciatore come in passato partendo dallo stesso quartiere aveva fatto Totò Schillaci. Riavvolgendo il nastro, nell'ultimo anno sono stati diversi gli episodi che hanno coinvolto bande criminali in episodi di violenza all'interno delle discoteche. Tra i più gravi quelli di un anno fa, al Mob di Carini, dove un ragazzo dello Zen (Manuel Catalano, a cui la Questura ha dato il Daspo, impedendogli di avvicinarsi a pub, discoteche e locali notturni) sparò in aria all'interno della discoteca al culmine di una rissa. Ma anche quello al Country di via dell'Olimpo, dove un buttafuori ha perso un occhio dopo essere stato aggredito da quattro ragazzi che pretendevano di entrare gratis.

Un allarme lanciato un anno fa

Un allarme che titolari e gestori della movida lanciano da oltre un anno, denunciando il fenomeno, e che - a loro dire - probabilmente è stato sottovalutato. "Nell'ultimo periodo abbiamo assistito a un incremento di atti di violenza e prevaricazione denunciati formalmente più volte alle autorità competenti - spiega a PalermoToday Vincenzo Grasso, presidente regionale della Silb, sindacato italiano locali di ballo -. Mi costa tantissimo dire che avevamo avvisato che il pericolo sociale in città stava ammutando. Tante sono le ragioni che potremmo addurre, ma se dovessi dirne solo una sicuramente attribuirei maggior peso al senso di impunità che aleggia tra questi soggetti. Oggi le maggiori criticità che vive chi gestisce un locale riguarda principalmente gli aspetti della sicurezza. Passiamo più tempo con avvocati e consulenti per porre in essere tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione per tutelare i nostri clienti, i nostri dipendenti e i nostri locali. Ad oggi abbiamo sortito scarsi risultati ahimè".

Già da stasera molti locali, pub e discoteche hanno ricevuto forfait da clienti e avventori, impauriti per l'incalzare di una situazione ormai degenerata. "Si parla di 'malamovida' - dice ancora Grasso - ma il termine secondo me è usato impropriamente e contribuisce alla spettacolarizzazione della violenza. Nessun nesso causale con la movida per come è sempre stata intesa. Queste persone commettono reati e come da sempre accade per chi conduce questo stile di vita si esce di notte e si va in posti dove ci sono molte persone per perseguire le proprie finalità illecite. Abbiamo visto che questo fenomeno di criminalità probabilmente è anche organizzata e non si limita ai soli locali. Non si può però pensare che i gestori possano sostituirsi a chi deve occuparsi dell'ordine pubblico o del perseguimento di persone che commettono reati, né tanto meno si può pensare che applicare provvedimenti di sospensione delle licenze possa inibire o dissuadere tali soggetti dal continuare a compiere reati. Ora che c'è stato un morto - conclude - abbiamo visto sulle nostra pelle e a nostre spese infatti che non è cosi".