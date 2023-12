Il questore vieta i funerali di Lino Celesia al Cep, il padre non ci sta: "Mio figlio non era un mafioso"

Niente funerale al Cep e nemmeno corteo funebre nel quartiere dove viveva per Rosolino Celesia, il 22enne con un passato da calciatore che nella notte tra mercoledì e giovedì scorso è stato ucciso a colpi di pistola al culmine di una lite dopo una serata in discoteca.

Lo ha deciso il questore Maurizio Calvino per motivi di ordine pubblico L'ultimo saluto a Lino, così tutti lo chiamavano, avverrà domani alle 8 del mattino nella chiesa di Sant'Orsola. Una decisione che non è stata accettata di buon grado dalla famiglia di Celesia. "Mio figlio non era un mafioso", ha detto il padre, Giovanni Celesia, che avrebbe voluto che le esequie fossero celebrate nella chiesa del quartiere.