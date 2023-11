"Carlo La Duca ucciso da moglie e amante", ma l'imputato nega: "Era violento con lei, ma non l'ho ucciso io"

Un cadavere mai ritrovato, un'arma del delitto mai individuata e un movente mai veramente chiarito: l'omicidio di Carlo La Duca, sparito nel nulla da Cerda il 19 gennaio del 2019 è un caso che presenta tanti lati oscuri, ma non per la Procura che ha mandato a processo la moglie della vittima, Luana Cammalleri, e il suo miglior amico - nonché amante della donna - Pietro Ferrara. E, in una lunghissima udienza che si è tenuta ieri davanti alla Corte d'Assise presieduta da Sergio Gulotta, l'imputato ha ribadito la sua innocenza: "Eravamo amici, certo i rapporti si erano un po' incrinati nell'ultimo periodo perché Luana mi aveva raccontato delle violenze e delle perversioni che lui la costringeva a subire, ma non avevo alcun motivo per ucciderlo".

"Quella mattina Luana lo ha seguito"

Per ore Ferrara ha risposto prima alle domande del suo avvocato, Accursio Gagliano, a quelle del legale di Cammalleri, Giovanni Marchese, e poi anche a quella dei pm che sostengono l'accusa, Alfredo Gagliardi e Luisa Vittoria Campanile, nonché a quelle della Corte. Ha ricostruito tutti i fatti che ruotano attorno all'omicidio - fu lui a vedere per ultimo La Duca vivo - e ha anche difeso la moglie della vittima. "Luana - ha spiegato Ferrara - quella mattina aveva deciso di seguire il marito" ed effettivamente la sua auto, anche attraverso una complessa ricostruzione fatta attraverso i tabulati telefonici del cellulare della donna, era stata individuata dagli inquirenti dietro quella di La Duca. Il mezzo dell'uomo fu ritrovato in via Minutilla, a Cardillo, completamente ripulito, secondo la Procura.

"Ha incontrato tre persone e ci siamo spaventati"

Ferrara ha quindi ammesso che la donna avrebbe seguito la vittima: "Poi ha visto che Carlo incontrava tre uomini, che non conosceva, si è spaventata ed è tornata indietro. Di pomeriggio mi ha raccontato l'accaduto e sono stato io a consigliarle di non parlarne con i carabinieri. Ora mi rendo conto che ho sbagliato a dirle questo, ma avevamo paura, non sapevamo chi fossero quelle persone e Luana viveva comunque sola con due bambini". Ma perché la donna avrebbe dovuto seguire il marito? "Glielo aveva suggerito il suo avvocato - ha chiarito Ferrara - perché si stava separando da Carlo e lui non le dava quasi nulla. Voleva scoprire se avesse una relazione". In realtà la vittima già da diverso tempo aveva un rapporto con un'altra donna e alla luce del sole, proprio perché il matrimonio con Cammalleri era già naufragato".

"Picchiava la moglie e la costringeva a subire perversioni sessuali"

L'imputato ha pure raccontato che con la vittima i rapporti si sarebbero incrinati nell'ultima fase: "E' stato soprattutto perché Luana mi aveva raccontato che lui beveva e la picchiava, l'aveva picchiata anche quando era incinta e quando teneva i bambini in braccio... L'avrebbe poi costretta a una serie di perversioni sessuali, che lei avrebbe assecondato, ma che in realtà non gradiva e non accettava".

Gli "amanti diabolici" arrestati 3 anni dopo la scomparsa

La storia degli "amanti diabolici", così sono stati ribattezzati Cammalleri e Ferrara, suscitò molto scalpore. Vennero arrestati il 18 marzo dell'anno scorso, cioè oltre tre anni dopo la scomparsa di La Duca, ma erano stati proprio loro, subito dopo la sparizione dell'uomo, a lanciare appelli in televisione per ritrovarlo, un depistaggio secondo la Procura. La relazione tra i due imputati venne a galla solo successivamente e riascoltando una serie di intercettazioni - particolarmente suggestive peraltro - che alla fine, secondo l'accusa, dimostravano la colpevolezza dei due. Tesi contestata dai difensori degli imputati, che hanno sempre rimarcato come in quelle conversazioni non si faccia mai riferimento all'organizzazione dell'omicidio e neppure alle fasi per occultare un cadavere, che tuttora non è stato ritrovato.

I sogni della moglie: "Mi vuole far sentire in colpa"

Cammalleri e Ferrara chiamavano La Duca "la bestia" e lei raccontava anche i sogni in cui il marito le sarebbe apparso: "Lui, guardandomi negli occhi, qua fuori nel cemento, mi diceva: 'Tu me lo devi fare capire dove sono stato' e gli dicevo: 'Ma se fosti tu a fare la tua decisione, come faccio io a sapere dove fossi e come ci sei andato a finire?'" e aggiungeva: "La decisione che ha fatto lui, lo sa, perché quando lui ha fatto questa domanda me la faceva, sai con quel sorrisino che lui aveva quando ti parlava e ti prendeva per il culo? Mi guardava, mi rideva...". E ancora: "Ora lui mi viene sempre nel cervello, nei sogni... Era un angelo lui e secondo lui mi vuole fare sentire in colpa di tutto quello che c'è stato... Che la tinta sono io ed il buono era lui". Ferrara chiedeva: "Ma non è che sei pentita?" e lei: "Io no, vita, però quello che mi dà fastidio che anche la notte...".

Le intercettazioni e i giochi erotici, la difesa: "Non basta per provare un omicidio"

Una decina di giorni dopo la sparizione di La Duca, i carabinieri avevano annotato anche alcune fantasie erotiche degli amanti: lei avrebbe indossato un camicia di seta ed il gilet portati dal marito il giorno del loro matrimonio e Ferrara glieli avrebbe strappati. Degli indumenti poi i due avrebbero voluto servirsi per pulirsi le parti intime dopo il rapporto sessuale: "Non ce ne fotto niente, poi, quando finiamo - diceva Ferrara - tu ti ci pulisci di sotto... Li metto in un sacchetto e poi gli do fuoco, se non si strappano - aggiungeva ridendo - li riutilizziamo". Commenti e comportamenti che lasciano trapelare aspetti molto intimi della relazione tra i due, ma come rimarcano i loro difensori, da qui a fornire la prova di un omicidio ce ne passa. Tra una decina di giorni sarà sentita anche Luana Cammalleri.