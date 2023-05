Ventitré anni e 10 mesi di carcere. Questa è la condanna inflitta dalla seconda sezione della Corte d'Assise ad Alessandro Sammarco, 20 anni, che aveva confessato di essere l'autore dell'omicidio di Natale Caravello, avvenuto il 10 marzo dell'anno scorso in via Pasquale Matera, a Brancaccio.

La Corte presieduta da Vincenzo Terranova ha dunque deciso di accogliere solo parzialmente le tesi del procuratore aggiunto Ennio Petrigni ed il sostituto Salvatore Leopardi che avevano chiesto la massima pena per il giovane, ovvero l'ergastolo, contestandogli le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Il difensore dell'imputato, l'avvocato Corrado Sinatra, invece aveva invocato il minimo della pena, nonché la legittima difesa, derubricando il delitto da volontario a preterintenzionale.

L'imputato non ha mai negato di aver assassinato Caravello, anzi, si era costituito poche ore dopo il delitto, quando nulla avrebbe potuto portare gli inquirenti a lui e si era detto subito pentito del suo gesto: "Mi sono rovinato la vita", disse infatti al gip. Secondo la ricostruzione della Procura, Caravello si sarebbe opposto ad una relazione tra l'imputato e una delle sue figlie e così il giovane avrebbe deciso di eliminare la vittima. La ragazza aveva negato di aver avuto rapporti con Sammarco e sua sorella, su Facebook, aveva spiegato che l'imputato avrebbe perseguitato la giovane, con la quale avrebbe voluto avere a tutti i costi una relazione.

La difesa ha invece dimostrato che Sammarco quella relazione con la ragazza l'avrebbe avuta per davvero, come si evincerebbe da una serie di messaggi in cui, tra l'altro, i due si chiamano "vita". La giovane, sentita dai giudici, ha continuato a negare il rapporto con l'imputato, ma l'avvocato aveva messo in guardia la Corte: "Ha mentito ininterrottamente, vi ha guardato negli occhi e vi ha raccontato solo bugie". La difesa ha sostenuto che alle 14 di quel 10 marzo la ragazza sarebbe andata a casa di Sammarco dicendogli: "Mio padre ha deciso, oggi ti ammazza, ti taglia pezzi pezzi". Ed è per questo che l'imputato avrebbe recuperato l'arma, temendo ritorsioni da parte della vittima, e sarebbe passato da via Matera "proprio per evitare di incontrare Natale Caravello", aveva sottolineato l'avvocato.

Non solo. Il 17 gennaio dell'anno scorso, la ragazza avrebbe chiesto in lacrime al padre di "togliere di davanti" Sammarco. Per la difesa non vi sarebbe stata dunque alcuna premeditazione e il delitto sarebbe stato compiuto per motivi tutt'altro che futili. Non si sarebbe trattato inoltre di un'esecuzione, perché altrimenti l'imputato "avrebbe mirato alla testa, con la vittima che peraltro era già a terra". Una ricostruzione che non ha convinto i giudici.

(Nella foto la vittima, Natale Caravello)