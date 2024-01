Il carabiniere ucciso sotto la neve a colpi di fucile: 41 anni fa l'omicidio di Giuseppe Cavoli

Questa mattina, nella stazione carabinieri di Montemaggiore Belsito, si è svolta la cerimonia di commemorazione del 41° anniversario della morte dell’appuntato Giuseppe Cavoli, medaglia d’oro al valore dell’Arma dei carabinieri. "Il rito, scandito dalle note della tromba di un militare della fanfara del dodicesimo reggimento carabinieri Sicilia - si legge in una nota dei carabinieri - ha avuto inizio alla presenza della vedova Giovanna Candido".

Il comandante provinciale dei carabinieri di Palermo, il generale di brigata Luciano Magrini, il comandante del gruppo carabinieri di Monreale, il tenente colonnello Giulio Modesti e il vicesindaco del Comune di Montemaggiore Belsito hanno deposto una corona di fiori nei pressi della targa collocata all’interno della stazione alla presenza di una rappresentanza di militari in servizio e in congedo dell’Associazione nazionale carabinieri e di Emiliano Cavoli, figlio dell'appuntato. Successivamente il cappellano Militare don Salvatore Falzone ha guidato un momento di raccoglimento e preghiera.

Com'è morto Giuseppe Cavoli

L’appuntato Cavoli era effettivo al comando stazione di Montemaggiore Belsito. Il 21 gennaio 1983, durante la ricerca di Giuseppe Zanghì, che si era sottratto al controllo durante il tragitto per Palermo per il suo ricovero coatto in una struttura sanitaria, i carabinieri a bordo di una Fiat Campagnola condotta dal brigadiere Antonio Siviero, con a bordo il comandante della stazione, Santo Gambino, e l’appuntato Giuseppe Cavoli, transitando su corso Re Galantuomo a velocità ridotta per la presenza di neve, furono raggiunti da colpi d’arma da fuoco sparati dallo stesso Zanghì con un fucile da caccia. Per l’appuntato Cavoli non ci fu nulla da fare mentre Siviero rimase ferito. L’omicida fu poco dopo arrestato.

Il 21 gennaio 1986 il Comune di Montemaggiore Belsito ha collocato all’ingresso della stazione dell’Arma una targa recante la scritta “I cittadini di Montemaggiore Belsito all’appuntato dei Carabinieri Giuseppe Cavoli nel ricordo delle sue doti umane e del suo sacrificio. 21 gennaio 1986”.