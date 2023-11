In un video l'omicidio di via Roma: "Giubbotto e taglio di capelli incastrano il killer"

Si era già ampiamente difeso - dichiarando di non c'entrare nulla e di essere innocente - al momento del fermo per l'omicidio del cameriere algerino Badr Boudjemai, avvenuto intorno a mezzanotte e mezza di sabato scorso in via Roma, e stamattina, durante l'udienza di convalida, il tunisino di 41 anni, impiegato pure lui in un locale, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al gip Angela Lo Piparo. Il giudice deciderà nelle prossime ore se convalidare il fermo ed eventualmente quale misura cautelare disporre nei suoi confronti.

Secondo il procuratore aggiunto Ennio Petrigni ed il sostituto Vincenzo Amico, che coordindano le indagini dei carabinieri, sarebbe lui l'assassino e ad incastrarlo - come emerge dal provvedimento di fermo che PalermoToday ha potuto visionare - sarebbero le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. In particolare quella di una farmacia di via Roma ha ripreso l'omicidio in diretta, dal momento in cui il killer avvicina la vittima, l'uomo si accascia al suolo e l'assassino fuggire da via Valverde, prendendo poi via Gagini e dirigendosi verso via Cavour. Per i pm quell'uomo è l'indagato e lo si evincerebbe da un particolare giubbotto con cappuccio e pellicciotto e dal taglio dei capelli, sfumato ai lati. Resta tuttavia del tutto oscuro il movente del delitto e l'indagato non è stato sottoposto allo stub, l'esame per rilevare la presenza di eventuali tracce di polvere da sparo.

L'avvocato Salvino Caputo, che assiste il tunisino, svolgerà delle sue indagini difensive, ma ribadisce l'estraneità ai fatti del suo cliente. L'indagato aveva spiegato ai pm di conoscere la vittima perché lavoravano entrambi in due diversi locali di via Emerico Amari, ma di non aver mai avuto alcuna frequentazione con lui e neppure motivi di screzio. A portare gli investigatori nell'ambiente di lavoro della vittima sono state le indicazioni fornite da una sua cognata. Che, tuttavia, aveva fatto presente ai carabinieri un diverbio tra Boudjemai e il figlio del titolare di un locale, che per gli inquirenti non c'entrerebbe nulla con l'omicidio.

La ricostruzione degli ultimi minuti di vita del cameriere algerino, sposato e padre di due bambini piccoli, inizia poco dopo mezzanotte grazie alle telecamere presenti proprio in via Emerico Amari: secondo l'accusa, l'indagato avrebbe finito il suo turno e si sarebbe fermato a parlare con uno zio seduto ai tavoli di un altro locale. Sarebbe poi entrato e uscito con il particolare giubbotto. A mezzanotte e 20, dalle immagini si ricava che la vittima esce dal locale in cui lavorava, chiude la tenda del dehors e si avvia verso via Roma. Un minuto dopo l'assassino inizia a seguirlo. Si vede poi la vittima parlare al telefono e chi la segue accelerare il passo, raggiungere il cameriere, puntare l'arma - un revolver che non è stato ritrovato - e poi Boudjemai cadere e il killer che fugge a piedi.

L'indagato ha dichiarato di aver lasciato il posto di lavoro intorno alle 23.45 e di essere tornato a casa a piedi, a circa 5 minuti da via Emerico Amari e comunque in direzione opposta a via Roma. Per la Procura però sarebbe lui l'autore del delitto, anche perché quando i carabinieri sono arrivati nella sua abitazione (è ospite da una cugina) avrebbe trovato un borsone pronto, con tanto di passaporto. Il tunisino si è difeso dicendo che non avendo un armadio avrebbe lasciato sempre la sua roba nel borsone e comunque il suo passaporto sarebbe scaduto, quindi non avrebbe potuto fuggire molto lontano. Un altro elemento che insospettisce gli inquirenti è il fatto che il tunisino abbia voluto cambiare scarpe prima di andare in caserma e, per l'accusa, sarebbe stata una mossa per evitare accertamenti su di esse.