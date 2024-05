Il cameriere ucciso in via Roma: rinviati a giudizio zio e nipote, ma il movente resta un giallo

Zio e nipote rinviati a giudizio per l'omicidio di Badr Boudjemai, il camerire algerino di 41 anni, sposato e padre di due figli, freddato con tre colpi di pistola in via Roma la notte del 4 novembre scorso. Stamattina, davanti alla Corte d'Assise, si è aperto il processo per Kamel El Abed, 61 anni, e Alì El Abed Baguera, accusati del delitto di cui non è mai stato realmente chiarito il movente.

Gli imputati, assistiti dagli avvocati Salvino, Mario e Giada Caputo, avevano chiesto il rito abbreviato, ma il giudice ha ritenuto - alla luce della aggravanti contestate dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dai sostituti Vincenzo Amico e Ludovica D'Alessio - di non concedere il rito alternativo. La madre e la vedova del cameriere, che lavorava in un locale di via Emerico Amari e che quando fu assassinato stava tornando a casa, si sono costituite parte civile.

Anche se gli imputati si sono sempre professati innocenti, ad incastrarli, secondo l'accusa, ci sarebbero le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Zio e nipote, prima di essere arrestati, lavoravano in un locale vicino a quello in cui era impiegato Boudjemai e il più giovane avrebbe seguito la vittima. Nel video registrato dall'impianto di una farmacia di via Roma c'è l'omicidio in diretta, dal momento in cui il killer si avvicina alla vittima, a quello in cui il cameriere si accascia al suolo dopo gli spari e l'assassino che fugge e imbocca via Valverde.

I pm non hanno dubbi sul fatto che in quelle immagini ci sia Alì El Abed Baguera per via del taglio di capelli, sfumato ai lati, ma anche di un giubbotto con cappuccio e pellicciotto. Ma lui ha sempre negato. Ha ammesso di conoscere la vittima, ma di non aver avuto con Boudjemai nessun tipo di frequentazione e di screzio. Ha spiegato di aver finito il suo turno di lavoro intorno alle 23.45 quella sera e di essere tornato a casa a piedi, a circa 5 minuti di distanza, in direzione però opposta a via Roma. Quando i carabinieri erano arrivati a casa sua quella notte, però, sarebbe stato trovato un borsone pronto, con tanto di passaporto. Il tunisino si è difeso spiegando che, essendo ospite della cugina, non aveva un armadio a disposizione. Versione che non ha mai convinto.