Il dolore della mamma della ragazza uccisa a Caccamo: "Giustizia per la mia Roberta"

La donna è a casa e le lacrime interrompono le poche parole che riesce a pronunciare: "Non si può morire così a 17 anni...". Il corpo della figlia è al Policlinico, dove dovrà essere eseguita l'autopsia. Tanti i dubbi su cosa sia accaduto, intanto il fidanzato 19enne è stato fermato per omicidio

"Giustizia per la mia Roberta, voglio giustizia. Non si può morire così a 17 anni...". Piange a dirotto e chiede giustizia la mamma di Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni trovata morta ieri in un burrone a Caccamo. Seduta sul divano della sua abitazione non riesce a parlare. Le parole sono interrotte dalle lacrime, dai singhiozzi, da un dolore senza fine. Accanto a lei ci sono alcuni parenti e amici. Il corpo della ragazza è al Policlinico di Palermo, dove domani o mercoledì verrà fatta l'autopsia.

Intanto la procura di Termini Imerese ha deciso di contestare il reato di omicidio al fidanzato della giovane, Pietro Morreale di 19 anni, che ieri mattina si è presentato nella caserma dei carabineri e ha fornito indicazioni precise per ritrovare il cadavere della giovane. Il sostituto procuratore Giacomo Barbara e il procuratore capo Ambrogio Cartosio hanno firmato il provvedimento di fermo per i reati di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

"In relazione a quanto spiegato da Morreale le indagini - spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri - hanno fatto emergere diverse incongruenze nella ricostruzione dei fatti". I familiari sono stati assistiti grazie al servizio psicologico messo a disposizione dall'Arma mentre Morreale è stato trasferito nel carcere di Termini Imerese.

Fonte AdnKronos