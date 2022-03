Omicidio a Brancaccio, uomo di 46 anni ucciso a colpi di pistola

Due colpi di pistola, forse tre, sufficienti per lasciarlo a terra. Si torna a sparare a Brancaccio dove oggi, intorno alle 20, un uomo di 46 anni, Natale Caravello, è stato ucciso in via Pasquale Matera, non lontano dalla rotonda Norman Zarcone. La polizia è intervenuta dopo le telefonate di alcuni residenti, terrorizzati dopo aver sentito degli spari. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato l'uomo disteso per terra, vicino a uno scooter. In un primo momento si era pensato a un incidente, ma da una prima ispezione sono emersi i fori provocati da un'arma da fuoco. Strazianti le urla dei familiari arrivati in via Matera dopo aver appreso la notizia. I sanitari del 118 hanno infatti soccorso una donna che si è sentita male di fronte a quella scna. Sull'episodio indagano gli investigatori della squadra mobile guidata da Marco Basile che hanno avviato le ricerche e acquisito i primi elementi.

Articolo in aggiornamento