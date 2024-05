L'anziana trovata morta in casa a Borgetto, uccisa a colpi di martello: i sospetti ricadono sul figlio

Sarebbe stata colpita più volte alla testa con un martello e adesso c'è anche un sospettato la cui posizione è ora al vaglio della Procura. I carabinieri proseguono con le indagini sull'omicidio di Maria Benfante, 90 anni, trovata morta all'interno della sua villetta lungo la strada provinciale 1, al confine tra Borgetto e Partinico. A lanciare l'allarme sarebbe stata la figlia, che abita al piano superiore, accorsa da lei dopo averla sentito urlare.

I militari dell'Arma e il medico legale hanno ispezionato l'abitazione che l'anziana condivideva con il figlio. Nel giro di poche ore, esclusa l'ipotesi che la donna avesse battuto la testa in una caduta, i sospetti sono ricaduti proprio sul figlio, un disabile 59enne, che è stato portato in caserma e ascoltato a lungo dagli investigatori della Compagnia di Partinico e dal magistrato.

L'arma del delitto sarebbe stata ritrovata, ma sono in corso ulteriori accertamenti per verificare che si tratti proprio dell'attrezzo utilizzato per colpire l'anziana alla testa. Sono state inoltre acquisite le immagini riprese da alcune telecamere installate lungo la strada che in quelle ore hanno immortalato il passaggio di persone e mezzi non lontano dalla villetta dove la novantenne è stata trovata morta.