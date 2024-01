A Bonagia, dopo l’omicidio di una donna di 43 anni strangolata dalla madre, sembra essere calato il silenzio. Non per una questione di omertà, ma perché nessuno riesce a trovare una spiegazione alla tragedia che si è consumata in un appartamento al quinto piano di via del Visone 12 dove Sisinia (per tutti Ina) Fanni ha strangolato la figlia Maria Cirafici utilizzando un cavo elettrico prima di costituirsi. Al termine dei rilievi e dei primi accertamenti, la Procura ha emesso un decreto di fermo nei confronti della madre, 74 anni, che si trova ora in carcere. "Avevano un rapporto di simbiosi, l'una si prendeva cura dell'altra. Vivevano insieme da tempo ma sembrava una scelta condivisa e non subita" spiega Sergio Meli, parroco della chiesa di Maria Santissima di Pompei. Qua un momento della messa più tardi sarà dedicato alla vittima. "Una preghiera silenziosa, per rispettare questo momento", conclude il sacerdote.

In via del Visone, oggi, la mattinata sembra scorrere come tante altre. In strada poche auto, di pedoni quasi neanche l'ombra. Un uomo si avvicina ai cassonetti dell'immondizia che si trovano a pochi metri dal palazzo teatro del delitto per svuotare un carrello pieno di ferro vecchio e rifiuti. Un ambulante si ferma proprio davanti al civico 12 con il suo minivan carico di pane, salumi e formaggi. Tra i vicini, nonostante lo choc, qualcuno ne approfitta comunque per calare il paniere con i soldi contati per comprare caciotte e olive. "Abito qui da sempre e non abbiamo mai sentito nulla di strano. I rapporti con loro erano cordiali. Buongiorno, buonasera e poco altro - spiega un vicino che preferisce chiudersi nel silenzio e non avanzare ipotesi -. Per anni io e Maria abbiamo cantato nel coro della chiesa che lei frequentava assiduamente. Era una parrocchiana attiva. Lasciamo che siano gli inquirenti a capire come stanno le cose", conclude prima di rientrare in casa per prendere una giacca e stenderla in balcone.

Maria si era laureata in Giurisprudenza e si era anche sposata. "Voleva diventare notaio e aveva anche studiato per partecipare anche ai concorsi", spiega chi la conosceva. Entrambi i progetti però non erano andati come sperava e, dopo la fine del suo matrimonio, la 43enne era anche tornata a vivere dalla madre. "Non avremmo mai potuto pensare a una tragedia del genere", racconta una vicina che nulla riesce sapeva della presunta depressione della vittima. Sul punto è tornato anche padre Sergio secondo cui "Marina" - così venivano chiamata dagli altri parrocchiani - "aveva delle fragilità come tutti, ma aveva un ottimo rapporto, almeno apparentemente, con la madre che l'ha sempre supportata e seguita. E viceversa. Anche la loro convivenza sembrava una scelta condivisa e non subita da nessuna. Non so cosa pensare ma credo - conclude - sia il momento di sospendere ogni giudizio e pregare".

A indagare sull’accaduto, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e del sostituto Daniela Randolo, sono gli agenti della squadra mobile che, dopo la telefonata e la confessione dell’indagata al 112, hanno raggiunto l'appartamento ed eseguito i rilievi insieme al personale della Scientifica. Secondo una prima ricostruzione Ina Fanni, ascoltata sino a tarda sera e poi accompagnata in questura, avrebbe sorpreso la figlia alle spalle, mentre si trovava in salone, e le avrebbe stretto un cavo elettrico attorno al collo. Poi avrebbe chiamato i familiari e la polizia ammettendo le proprie responsabilità. "Ho agito in un momento di stanchezza, dopo oltre 20 anni - ha detto - non riuscivo più a gestirla... Ho 74 anni, se io muoio con chi sarebbe rimasta mia figlia?”. Una confessione piena, quindi, anche se continuano le indagini, anche per verificare se effettivamente la vittima soffrisse di depressione, e l'autopsia, che potrà o meno confermare la versione di Fanni, si svolgerà probabilmente tra venerdì e sabato.

Anche i profili social delle due vittime sembrano mostrare una certa sintonia tra madre e figlia che si scambiavano commenti e like sotto le poche foto visibili. Tra queste una pubblicata pochi giorni fa, in occasione dell'Epifania, che mostra una tavola imbandita con una teglia di sfincione, due bicchieri e due piatti che le due avrebbero utilizzato per il pranzo. Un'immagine che mai avrebbe lasciato presagire la tragedia.