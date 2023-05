Omicidio a Boccadifalco. Questa mattina un uomo di 31 anni, Aleandro Guadagna, è stato ucciso a colpi di pistola in strada in via Mulino. Sul posto ci sono i carabinieri del Comando provinciale. Secondo le prime informazioni pare che il delitto sia avvenuto al culmine di una lite. La vittima (nella foto) aveva precedenti di polizia. I militari sarebbero già sulle tracce dell'assassino.