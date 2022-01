Orlando: "L'omicidio di Beppe Alfano ancora senza verità, non dimentichiamolo"

"Beppe Alfano è stato il simbolo di un giornalismo coraggioso, condotto senza coperture professionali e mosso da un grande impegno civile a servizio della verità in un territorio segnato da collusioni tra mafia e istituzioni". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando ricordando il giornalista Giuseppe Alfano ucciso l'8 gennaio 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto.

"A distanza di ventinove anni dal suo omicidio - aggiunge Orlando - non abbiamo ancora verità e giustizia su un fatto di sangue pieno di zone d'ombra. Anche per questa ragione non dobbiamo dimenticare Alfano, esempio forte di libertà e di impegno per l'affermazione della legalità"