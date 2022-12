"Uccise a colpi di pistola l'ex della fidanzata perché la molestava", condannato a 18 anni

Diciotto anni di carcere. Questa è la pena che la Corte d'Assise presieduta da Sergio Gulotta ha deciso di infliggere a Michele Mulè, 29 anni, per l'omicidio di Benedetto Ferrara (nella foto), 26 anni, avvenuto in piazza Duomo, a Camporeale, la sera del 16 ottobre 2020. Il procuratore aggiunto Ennio Petrigni ed il sostituto Alfredo Gagliardi, che avevano coordinato le indagini, avevano invocato l'ergastolo. I giudici hanno però ritenuto insussistenti le due aggravanti contestate, ovvero la premeditazione e i futili motivi. Inoltre è stato applicato lo sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato, al quale l'imputato inizialmente non aveva potuto accedere proprio per via delle aggravanti. Sono state quindi accolte parzialmente le tesi degli avvocati Raffaele Bonsignore e Francesco Foraci che difendono Mulè.

Nel processo si è costituita parte civile la famiglia della vittima alla quale sono state riconosciute delle provvisionali per complessivi 300 mila euro. I giudici hanno poi deciso di trasmettere gli atti alla Procura per valutare un'ipotetica falsa testimonianza a carico di una coppia sentita durante il dibattimento: l'uomo avrebbe fatto pressioni sulla compagna perché negasse davanti alla Corte alcuni elementi.

L'imputato era stato fermato poche ore dopo il delitto ed era emerso che il movente sarebbe stato legato ad una ragazza e alla gelosia. La giovane era stata fidanzata con Ferrara, che l'avrebbe però spesso maltrattata, spingendola ad interrompere la relazione. Qualche settimana prima dell'omicidio, la ragazza aveva ripreso a frequentare Mulè, col quale aveva avuto i in precedenza una storia durata due anni. La giovane ha spiegato anche davanti ai giudici che Ferrara non si sarebbe mai rassegnato alla fine del loro rapporto ed avrebbe iniziato a seguirla e anche ad insultarla per strada.

Poche ore prima dell'omicidio, Ferrara avrebbe incontrato la ex e, vedendola, avrebbe sputato a terra. Un episodio che lei aveva riferito all'imputato. La sera del delitto i due avrebbero nuovamente incontrato la vittima che "urlava qualcosa contro di noi, Michele proseguiva con la macchina e dopo un po' si fermava", così aveva messo a verbale la ragazza. Aggiungendo: "Lo vedevo dirigersi verso il bar, lui e Benedetto si avvicinavano e immediatamente sentivo per due volte un forte rumore come di un petardo. Vedevo Benedetto a terra e Michele saliva in auto. Gli chiedevo: 'Ma cosa hai fatto?' e lui mi rispondeva: 'Ora mi prendo le mie conseguenze'".

Mulè aveva poi chiamato i carabinieri, ai quali aveva consegnato anche il revolver utilizzato per uccidere Ferrara con tre colpi. Secondo l'accusa, quella sera Ferrara non avrebbe fatto nulla per scatenare la violenza dell'imputato e l'arma sarebbe stata recuperata da Mulè già due mesi prima dell'omicidio e da qui l'ipotesi della premeditazione. La difesa ha invece sempre portato avanti la tesi opposta, ritenuta valida anche dal gip Guglielmo Nicastro al momento della convalida del fermo: si sarebbe trattato di "un concitato gesto", commesso "verosimilmente per un'improvvisa e balorda crisi di gelosia". E i giudici hanno dato ragione agli avvocati. Venendo meno sia la premeditazione che l'aggravante dei futili motivi, Mulè è tornato ad avere il diritto ad accedere al rito abbreviato. Da qui la condanna a 18 anni.