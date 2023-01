Maestra uccisa in casa, convalidato il fermo della figlia 17enne: andrà in comunità

Il Tribunale dei minori di Palermo ha convalidato il fermo della 17enne accusata di avere uccisa la madre strangolandola. La giovane, durante il primo interrogatorio, ha confessato il delitto della madre, Teresa Spanò, avvenuto in corso Butera a Bagheria la notte tra il primo e il due gennaio, al termine di una lite.

Il gip Alessandra Puglisi ha disposto per la studentessa il collocamento in una comunità protetta. Durante l'udienza di convalida la ragazza ha confermato quanto già detto nel primo interrogatorio davanti alla Procuratrice Claudia Caramanna. Ieri l'autospia ha confermato la morte per soffocamento. Anche se non è chiaro se la vittima abbia assunto o sia stata costretta ad assumere psicofarmaci.

Gli agenti della squadra mobile stanno proseguendo nelle indagini per cercare di chiarire alcuni punti oscuri della vicenda. Sono stati sentiti i vicini di casa, molti dei quali legati da un rapporto di parentela con la vittima e la giovane e quanti conoscevano sia la madre che la figlia. In tanti hanno raccontato dei dissidi nati nell'ultimo periodo tra il genitore e la studentessa. Il padre di origini polacche le aveva lasciate molti anni fa. Pare che la figlia non avesse più intenzione di restare in casa con la madre.

Intanto, da quanto si apprende, i funerali di Teresa Bosco saranno celebrati sabato 7 gennaio alle 11 nella chiesa di San Giovanni Bosco a Bagheria in via Dante Alighieri. La celebrazione sarà officiata dal parroco Francesco Galioto, da padre Francesco Michele Stabile e da padre Cosimo Scordato.

La sorella della vittima è da sempre molto impegnata nella parrocchia di San Giovanni Bosco e anche la vittima insieme ad alcune colleghe ha svolto attività di volontariato nel centro San Saverio a Ballarò.