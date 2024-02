Ucciso a bastonate perché violava la legge mafiosa dell'omertà, 14 anni fa l'omicidio dell'avvocato Fragalà

Lottò con tutte le sue forze per ben tre giorni, ma alla fine, il 26 febbraio del 2010, uno dei penalisti più noti e importanti del Foro di Palermo, Enzo Fragalà, non riuscì a sopravvivere alla violentissima aggressione a colpi di bastone che aveva subito tre giorni prima, appena uscito dal suo studio, in via Turrisi, a due passi dal palazzo di giustizia. Sono passati 14 anni da quel terribile omicidio e soltanto il 7 marzo dell'anno scorso si è concluso definitivamente anche il lungo e travagliato iter giudiziario che ha portato alla condanna dei responsabili.

Un delitto dalla matrice mafiosa - come ha sancito anche la Cassazione - perché il penalista era un "cornuto e sbirro", ovvero induceva i suoi clienti a parlare, a collaborare con la giustizia e spesso anche a patteggiare le pene. Un comportamento che ledeva la fondamentale regola dell'omertà di Cosa nostra. Il suo omicidio, così hanno stabilito i giudici in tutti i gradi di giudizio, serviva a dare una "lezione" a tutta l'avvocatura palermitana. Domani sera (26 febbraio) sarà celebrata una messa a San Francesco di Paola in memoria di Fragalà.

Il ricordo della figlia Marzia e l'aiuola intitolata al penalista

Dal 26 febbraio del 2022 all'avvocato è stata dedicata anche un'aiuola, di fronte all'ingresso del Capo, in cui una scultura ricorda il suo sacrificio e anche la libertà e il coraggio con cui esercitò la sua professione. La figlia del penalista, Marzia, che diventò avvocato anche lei, con la toga del padre, pochi giorni dopo l'omicidio, ha voluto ricordare con un post su Facebook il momento orribile in cui apprese dell'aggressione: "Un venerdì di quaresima di 14 anni fa sei volato in cielo dopo quattro giorni di sofferenze e di raccoglimento attorno al tuo capezzale. Oggi è il giorno della sofferenza che mi lega a te e a quella notte. Io, in una chiesa a pregare per l'inizio della quaresima, inconsapevole di quello che stava succedendo fuori. Tu colpito e disteso a terra sanguinante - ha scritto - impaurito e ignaro del tuo destino. Accendo il telefono, non l'ho mai più spento in chiesa dopo quel giorno, e vengo travolta da mille messaggi e telefonate. Corro da te in ospedale, ma tu già non eri più tu... Intubato e incosciente. Sono sicura che hai sentito l'ultima volta la mia mano stretta alla tua e hai lottato con tutte le forze che ti rimanevano, perché la tua voglia di vivere era più forte di tutto, più forte del male. Non volevi staccarti da noi, lo so, altrimenti non avresti resistito un giorno in quelle condizioni. Una notte di passione, questo per noi è stata la notte del 23 febbraio 2010".

Le quattro condanne per il delitto

Per il delitto sono stati condannati in via definitiva Antonino Abbate, che deve scontare 30 anni di carcere, Francesco Arcuri, al quale ne sono stati inflitti 24, Salvatore Ingrassia (22 anni) e Antonino Siragusa, che si era autoaccusato dell'omicidio, senza essere tuttavia creduto dagli inquirenti (14 anni). Per altri due imputati, invece, scagionati anche grazie al contributo di Siragusa (che aveva ottenuto la speciale attenuante prevista per i collaboratori di giustizia), era stata sancita l'assoluzione: si tratta di Paolo Cocco e Francesco Castronovo, difesi dagli avvocati Debora Speciale, Rosanna Vella ed Edi Gioè.

La prima inchiesta archiviata

Il caso si rivelò sin dall'inizio particolarmente complesso, anche perché nessuna telecamera era riuscita a riprendere il pestaggio, nonostante il delitto fosse avvenuto a due passi dal palazzo di giustizia, ovvero in una delle zone più controllate e sorvegliate della città. Difficile da decifrare, inizialmente, anche il movente, viste le tanti attività - anche politiche - svolte da Fragalà durante la sua vita. Una prima inchiesta dei carabinieri venne archiviata nel 2015 e si basava sulle dichiarazioni della pentita Monica Vitale che, peraltro, aveva parlato di un movente passionale per il delitto. La donna disse di aver appreso i contorni dell'omicidio dal suo amante, Gasapare Parisi, del clan di Borgo Vecchio, che una sera le avrebbe detto: "No, perché in piazza Ingastone è venuto Santino, tra cui si lamentava che l'avvocato Fragalà aveva fatto delle avances alla moglie di quello scafazzato di suo cugino". E "venti giorni, assai assai un mese - aveva riferito Vitale - e poi si è saputo dell'avvocato Fragalà", cioè della sua uccisione.

Sotto inchiesta erano già finiti, tra gli altri, Arcuri, Ingrassia, Siragusa e Abbate: con le intercettazioni compiute dai carabinieri in un'altra indagine era emerso che tutti in concomitanza con l'omicidio avevano staccato i loro cellulari. Inoltre Siragusa avrebbe detto: "Ancora quelli non è che sono tornati con il coso di legno", ovvero il bastone col quale Fragalà era stato pestato selvaggiamente. Il fascicolo venne però archiviato perché una perizia fonica non riuscì a dimostrare con assoluta certezza che quella voce fosse proprio quella di Siragusa.

La pista giusta e il pentito inattendibile

Nuovi arresti - che diedero il via al processo che si è concluso poi l'anno scorso in Cassazione - furono compiuti il 15 marzo 2017 con l'indagine dei carabinieri coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca (oggi a capo della Procura di Caltanissetta) e dai sostituti Francesca Mazzocco e Bruno Brucoli, sulla scorta delle dichiarazioni di un altro pentito, Francesco Chiarello. Fu lui che per la prima volta tirò in ballo Cocco e Castronovo, fino a quel momento mai sfiorati dalle indagini, andando a comporre, con diverse versioni, una scena del crimine con addirittura sei persone, mentre i testimoni oculari del pestaggio avevano parlato di un solo uomo con un casco integrale. Per il collaboratore il penalista non avrebbe dovuto essere ucciso ma solo "avvertito" con "due colpi nelle gambe". A suo dire, il pentito aveva appreso i dettagli la sera stessa dell'agguato proprio da Castronovo, che si sarebbe presentato a casa sua con gli abiti sporchi di sangue: Arcuri avrebbe organizzato l'agguato su disposizione del capo del clan di Porta Nuova, Gregorio Di Giovanni (contro il quale la Procura non ha mai proceduto ritenendo di non avere elementi sufficienti), Abbate avrebbe fatto da "palo", Siragusa ed Ingrassia avrebbero dato calci e pugni a Fragalà e poi avrebbero coperto Castronovo e Cocco che lo avrebbero preso a bastonate.

La sentenza di primo grado e la matrice mafiosa

Una versione che tuttavia non aveva retto integralmente in primo grado: la sentenza emessa dalla Corte d'Assise presieduta da Sergio Gulotta, il 23 marzo 2020, aveva infatti rilevato l'inattendibilità di Chiarello, definendo il suo comportamento "inquietante" ed "allarmante", visto che ha dimostrato di "saper perfettamente costruire nei minimi particolari un racconto che, per sua stessa ammissione, era tuttavia falso". I giudici credettero invece in buona parte al racconto fornito da Siragusa - che escludeva la presenza di Cocco e Castronovo, ma anche quella di Arcuri - al quale però la Procura non aveva mai voluto dare credito. Secondo l'imputato reo confesso sarebbe stato lui stesso a recuperare il bastone e ad aver fatto una telefonata allo studio Fragalà per sapere quando l'avvocato sarebbe uscito, e avrebbe commesso il delitto assieme ad Ingrassia e Abbate. Cocco e Castronovo erano stati così scagionati e gli altri 4 erano stati condannati. Un verdetto che aveva retto in appello e che poi è diventato definitivo.