Il pastore amico di Barreca: "Il movimento evangelico non c'entra, chi ha colpa pagherà secondo la legge divina"

"Vorremmo chiarire che la comunità evangelica di Altavilla Milicia si distanzia categoricamente da ogni forma di violenza e comportamento contrario agli insegnamenti di pace e di amore del Nostro Signore Gesù Cristo. Non possiamo giustificare né comprendere gli atti di violenza che hanno portato a questa terribile tragedia". E' quanto si legge in una nota firmata dal responsabile pastore Gioele Imburgia della chiesa evangelica apostolica "Dio è fedele" di Altavilla Milicia, dove Giovanni Barreca ha ucciso la moglie e due dei suoi tre figli.

"E' importante ricordare che la nostra fede ci insegna a rispettare e proteggere la vita umana in ogni sua forma. Nessuna scusa o giustificazione può attenuare il dolore e la sofferenza causati da un gesto così atroce. In questo momento di dolore e confusione, ci rivolgiamo alla forza della nostra fede e alla compassione divina per trovare conforto e speranza. Continueremo a pregare per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia, chiedendo al Signore di portare guarigione e pace ai cuori infranti", si legge ancora nella nota.

"E' con grande dolore e compassione che ci rivolgiamo a voi oggi, di fronte a un evento tragico che ha colpito profondamente la nostra comunità. Siamo scossi e rattristati per la perdita di vite innocenti e per l'orrore di un atto così violento. Ci uniamo alla comunità nel chiedere giustizia per le vittime e nel sostenere coloro che sono stati colpiti da questo atto di violenza. Che il nostro amore e la nostra solidarietà possano essere una luce di speranza in mezzo alle tenebre. Continueremo a lavorare insieme per diffondere l'amore e la pace di dio nel nostro paese e oltre, affinché tragedie come questa possano essere prevenute e superate. Con fede e unità, affrontiamo insieme questo momento difficile, confidando nella grazia e nella misericordia del Nostro Signore Gesù Cristo".

Il pastore: "Il movimento evangelico non c'entra niente"

Parla così Cristian Violante, guardia giurata di Gela e pastore evangelista che racconta di avere conosciuto nel 2019 Giovanni Barreca: "Giovanni era un uomo tranquillo, mai una parola fuori posto, mai alzato delle mani ai propri figli, un padre di famiglia come tutti gli altri che lavorava. Poi loro sono partiti al nord e non li ho più sentiti. Nessun contatto", continua il pastore dicendosi dispiaciuto del fatto che "hanno trovato delle persone che si sono spacciati per evangelici ma non lo sono" e che lo hanno "portato a fare questa tragedia. Il movimento evangelico, come quello cattolico, non c'entra niente con questa storia, perché noi portiamo le persone a sperimentare l'amore di Cristo, colui che ti abbraccia, ti ama,e ti accetta per così come sei,e ti cambia la vita, come è cambiata la mia".

"Solo dolore e sofferenza nel mio cuore per quello che è successo, io piango per questa famiglia con cui abbiamo condiviso nel passato tante cose belle. State attenti ai falsi pastori, coloro che vedono demoni dappertutto. Poco tempo fa questo personaggio è stato anche segnalato dalle Iene, questa persona non è un evangelico ma fa parte di una setta satanica. Il mio cuore è in lacrime, volevo bene alla famiglia Barreca, non doveva finire così. Sono addolorato per questa famiglia e per i bimbi e l'unica cosa che dovremo fare in questo momento è pregare e chi ha colpa pagherà secondo la legge dello Stato e anche quella divina", conclude Violante.

Gli animalisti denunciano Barreca

Sulla vicenda è intervenuta anche l'Aidaa, l'Associazione italiana difesa animali ed ambiente: "Tanto in queste ore si è scritto e si è detto sulla strage di Altavilla dove Giovanni Barreca ha ucciso e bruciato la moglie e dopo aver ammazzato anche i figli ha chiamato i carabineri e si è costituito dicendo che lo aveva fatto in quanto erano posseduti dal demonio - si legge in una nota -. Con lui sono stati fermati anche due coniugi che lo avrebbero aiutato a torturare e uccidere figli e moglie. Nelle vicinanze dove sono stati trovati i resti carbonizzati della moglie dell'uxoricida sono stati rinvenuti anche dei resti di animali torturati ed uccisi durante precedenti riti per scacciare il diavolo. Nelle prossime ore invierermo una denuncia contro Giovanni Barreca ed i suoi due complici per maltrattamento causante la morte di animali ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale".

"La vicenda è gravissima e ovviamenre le indagini sono concentrate sugli omicidi, ma noi come animalisti riteniamo doveroso chiedere giustizia anche per gli animali che questo esaltato assassino ha ucciso forse dopo aver torturati per questo abbiamo deciso di procedere con una denuncia a suo carico e a carico dei suoi presunti complici - scrivono gli animalisti - e come associazione ci costituiremo parte civile nel processo perchè anche gli animali giustiziati da questo assassino abbiano giustizia".