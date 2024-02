Carnevale annullato ad Altavilla dopo l'omicidio, il sindaco: "Era una famiglia tranquilla, solo problemi economici"

"Un'immane tragedia, consumata stanotte ad Altavilla, ha profondamente scosso la nostra comunità, lasciandoci attoniti. Affidiamo al silenzio e alla preghiera il nostro sgomento. Ovviamente, le manifestazioni di Carnevale in programma per oggi sono state annullate". E' quanto si legge in una nota diramata dal Comune di Altavilla Milicia, il luogo in cui un muratore, Giovanni Barreca, ha ucciso la notte scorsa la moglie e due figli, di 5 e 16 anni. L'unica sopravvissuta è la figlia 17enne che viene sentita dagli inquirenti.

Pino Virga, il sindaco di Altavilla, ha parlato con l'Adnkronos: "Siamo tutti molto scossi, sia per la tragedia sia per i retroscena che stanno emergendo. La nostra piccola comunità è davvero tutta sotto choc. Era una famiglia tranquilla, che aveva avuto solo qualche problema economico. Ma non erano mai emersi problemi di violenza familiare o maltrattamenti".

"Lui si vedeva poco in giro, era una persona riservata - dice il sindaco -. Ma ripeto che era una famiglia tranquilla". Dice che in passato "avevano avuto degli approcci con l'assistente sociale per problemi economici, ma non era mai emersa una situazione di disagio. Nessuna segnale di violenza. E' una tragedia".

"Conoscevo lui di vista, mentre la signora la conoscevo perché aveva svolto attività nell'assistenza economica anche per conto del Comune di Altavilla. Si distingueva davvero, non era retorica, era gentilissima e con molto garbo". Il "fanatismo religioso che sta emergendo rende la vicenda ancora più inquietante...", dice ancora il sindaco Virga.