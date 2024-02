La strage di Altavilla, Schifani: "Tragedia familiare frutto della follia umana"

"Provo dolore e sgomento, per la tragedia familiare, frutto della follia umana". Sono le parole del governatore Renato Schifani sulla tragedia avvenuta la scorsa notte ad Altavilla Milicia, dove - intorno alle 3 - un uomo ha ucciso la moglie e i due figli. "E' una tragedia che ci ha sconvolto - dice -. Penso di interpretare il sentimento di tutti i siciliani che sono rimasti scossi per la tragica scomparsa di Antonella Salamone e i figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. Sono vicino ai parenti delle vittime e a tutta la comunità che sta vivendo un'esperienza terribile. Mi unisco alla preghiera dei familiari. Riposate in pace".

Così la senatrice di Fratelli d'Italia, Susanna Donatella Campione, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere: "La scia di sangue dei femminicidi sembra non volersi arrestare, anche oggi a Palermo si è consumata una strage che ha visto morire per mano di un uomo oltre alla moglie anche i suoi due figli mentre la terza si è salvata per miracolo. E' evidente che nella società si sono create ferite che non appaiono facilmente sanabili ma non possiamo lasciare da sole le vittime di violenza. Le Istituzioni tutte facciano una profonda riflessione su quanto c'è ancora da fare per fermare questa carneficina".

"Il terribile pluriomicidio di Altavilla - afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi - ci fa capire come serva la nostra modifica di legge agli articoli 88 e 89 del codice penale che disciplinano l'infermità e la seminfermità mentale. Anche stavolta si invocheranno infermità o seminfermità sulla base di un assunto comprensibile e cioè che omicidi del genere siano contro natura (ammesso che un omicidio possa essere naturale) ma che diventano alibi. Come la strage di Semerate, questo signore non è affatto matto. Su questo aspettiamo una convergenza delle opposizioni sulla proposta di legge che introduce la discriminante psicotica".