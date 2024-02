I figli strangolati, il corpo della moglie introvabile, le vittime morte da 36 ore: i dettagli della tragedia di Altavilla

Giovanni Barreca, il muratore accusato di avere ucciso la sua famiglia, la moglie e due figli di 5 e 16 anni, potrebbe avere avuto dei complici nello sterminio della famiglia. In queste ore i carabinieri stanno sentendo, nella caserma di Bagheria, una coppia, vicina alla famiglia di Barreca. La coppia di coniugi, da tempo, come si apprende, avrebbe dei contatti con Giovanni Barreca, avvicinandolo al mondo del fanatismo religioso.

I due avrebbero parlato all'uomo di "presenze demoniache". Enrtrambi non erano nel paese al momento della strage. La coppia, marito e moglie, vive a Palermo. Dall'analisi del contenuto del cellulare di Barreca e dagli scambi di messaggi sui social l'ipotesi degli inquirenti è che i due - anche loro ferventi religiosi - siano in qualche modo coinvolti nella strage.

Intanto non si trova ancora il corpo di Antonella Salamone, la donna uccisa dal marito (i due erano sposati dal 2007). E' stato lo stesso uomo a dire agli inquirenti che il corpo senza vita della moglie "non era in casa". Si è scavato nel giardino di casa ma i resti trovati erano animali.

Da quanto emerge dai primi esami medico legali eseguiti sui cadaveri, Kevin ed Emanuel Barreca, rispettivamente di 16 e 5 anni, erano morti da "almeno 36 ore". Entrambi sarebbero stati strangolati. Per il figlio più grande è stata usata una catena, poi trovata accanto al cadavere del bambino di 5 anni. La figlia di 17 anni, unica superstite, sarebbe dunque rimasta in casa con il padre per le ultime 36 ore. Gli inquirenti stanno cercando di capire se è stata drogata.

fonte Lapresse/Adnkronos