Omicidio di Altavilla, la figlia sopravvissuta: "Papà si è svegliato di notte e ha visto i demoni in casa"

Giovanni Barreca, il muratore di 54 anni che questa notte, ad Altavilla Milicia, ha ucciso la moglie e i due figli di 5 e 15 anni era un fanatico religioso. E' quanto emerso dai primi riscontri degli inquirenti che stanno ricostruendo quanto è accaduto anche grazie ai racconti della terza figlia, di 17 anni - sopravvissuta alla strage - che avrebbe raccontato che il padre si sarebbe svegliato nella notte vaneggiando in merito a 'presenze demoniache'.

La terza figlia di Giovanni Barreca è stata trovata in stato confusionale dal personale del 118 che l'ha soccorsa. Non è ancora chiaro il motivo per cui la 17enne sia stata risparmiata dal padre. Sulla strage indagano i carabinieri della compagnia di Bagheria e il Nucleo operativo di Monreale.

I carabinieri intanto stanno cercando il corpo della donna. Il corpo al momento non si trova ma i militari dell'Arma stanno cercando nel giardino perché sembra che l'uomo l'abbia uccisa e poi bruciata e sepolta. Non è escluso che possa averla prima fatta a pezzi. E' stato lo stesso uomo a chiamare il 112 per dire di avere ucciso la famiglia.