Silenzi e fiaccole: una comunità sotto choc, il corteo per ricordare le vittime del massacro di Altavilla

Un corteo silenzioso, intitolato "Tante luci, una comunità", per ricordare Antonella Salamone e i suoi due figli, Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni, assassinati dal marito e padre, Giovanni Barreca. Fiaccolata ieri sera ad Altavilla Milicia per onorare le vittime del massacro. Al corteo - che è partito da piazza Belvedere - hanno partecipato migliaia di persone.

Uomini, donne e bambini hanno percorso le strade del paese in silenzio. La strage è avvenuta nella villetta dove abitava la famiglia, appena fuori dal centro abitato. Il procuratore di Termini Imerese ha detto che in tanti, anche in paese, hanno collaborato per cercare di ricostruire l'orrore che si è consumato tra le mura dell'abitazione.

Anche il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, ha partecipato alla fiaccolata. La quarantunenne Antonella Salamone, torturata, uccisa e sepolta in giardino, era originaria di Aragona. Con la presenza del sindaco Pendolino, anche la comunità delle

Maccalube sotto choc da giorni, ha voluto commemorare le vittime della strage. "L’amministrazione comunale condanna fortemente questi efferati gesti, folli e incomprensibili, da padre non riesco a capire come si possa arrivare a uccidere i propri figli", ha ribadito ancora una volta il sindaco Giuseppe Pendolino.

Oggi a Palermo intanto sarà eseguita l'autopsia sui corpi delle tre vittime. In carcere ci sono Giovanni Barreca, accusato dell'omicidio della moglie con due presunti complici: Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il gip di Termini Imerese ha convalidato nei giorni scorsi i fermi disposti per la coppia, ma non quello imposto a Barreca, stabilendo, però, la custodia cautelare in carcere per tutti e tre. I tre si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Le accuse per tutti sono di omicidio e soppressione di cadavere. L'esame sarà eseguito sui resti carbonizzati della donna, trovati sepolti vicino casa della famiglia, e sui corpi dei ragazzini, incaprettati per chiarire i tempi esatti dei delitti e cause della morte. Non è ancora chiaro come sia stata uccisa la donna, i due fratelli, che il padre riteneva posseduti dal demonio e che sarebbero stati anche torturati. Barreca si è costituito alle 3 di domenica scorsa raccontando di aver ucciso quasi tutta la sua famiglia per "liberarla dal demonio".