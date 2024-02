Moglie e figli torturati e uccisi, la "spiegazione" ai carabinieri: "Erano posseduti da Satana, li ho liberati"

"Mia moglie e i miei figli erano posseduti da Satana, li ho liberati". E' una delle frasi che Giovanni Barreca, muratore di 54 anni, avrebbe ripetuto più volte ai carabinieri dopo essersi fatto arrestare per avere ucciso ad Altavilla Milicia la moglie, Antonella Salamone, e due figli di 5 e 16 anni per poi chiamare il 112. Una terza figlia di 17 anni è riuscita a fuggire. L'uomo si è fatto trovare dai carabinieri nella vicina Casteldaccia dove è stato arrestato. L'autore della strage sarebbe un fanatico religioso.

Sembra che Barreca infatti negli ultimi tempi parlasse spesso di "presenze demoniache", anche durante la notte del triplice omicidio, e che accusasse la moglie e i figli di essere "posseduti da Satana". Da un primo esame medico legale sui due corpi dei ragazzi è emerso che la strage sia avvenuta almeno 36 ore fa. L'interrogatorio di Barreca va avanti da ore e - quando sono le 19 - è ancora in corso. L'uomo si trova nella caserma dei carabinieri di Bagheria.

Nel delitto, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe coinvolta anche una coppia di conoscenti. Del cadavere di Antonella Salamone, sarebbero state trovate solo alcune parti sepolte nel terreno vicino casa della coppia, ad Altavilla Milicia. Secondo quanto si apprende la donna sarebbe stata bruciata e sepolta. Il delitto sarebbe particolarmente efferato: uno dei figli uccisi sarebbe stato torturato e strangolato con delle catene.

"Tra i sospetti, allo stato al vaglio di chi indaga, c'è quello che l'uomo possa aver agito anche per adesione ad eventuali sette o gruppi di fanatismo religioso. Barreca, secondo quanto è emerso, aveva problemi economici - si legge sul sito dell'Ansa -. La moglie era seguita dagli assistenti sociali del Comune di Altavilla Milicia le quali però assicurano di non aver mai avvertito disagi, se non finanziari, nella famiglia. Antonella Salamone, descritta come una donna "dolce e gentile", aveva svolto qualche lavoro di pulizia negli uffici del Municipio su incarico dell'amministrazione comunale che sosteneva la coppia facendola lavorare".

Ad aiutare gli inquirenti è proprio la ragazza rimasta viva che viene sentita in queste ore. La 17enne era in stato confusionale, quando è stata trovata dal personale del 118 che l'ha soccorsa. Il 54enne ha strangolato il figlio più grande con una catena, secondo quanto emerge dai primi riscontri dei carabinieri. Le vittime sono Kevin di 16 anni e il fratellino Emanuel di 5 anni. Anche il più piccolo è stato strangolato ma per il grande è stata usata una catena, poi trovata accanto al cadavere del 16enne. Kevin ed Emanuel erano morti da "almeno 36 ore", secondo quanto emerge da primi esami medico legali eseguiti sui due cadaveri. La figlia di 17 anni, unica superstite, sarebbe dunque rimasta in casa con il padre per le ultime 36 ore. Gli inquirenti stanno cercando di capire se sia stata drogata. Ma c'è anche da capire se la ragazza si sia nascosta e per questo sia stata risparmiata dalla furia del padre oppure sia stata lasciata volutamente viva.