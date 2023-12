"Ucciso perché non pagava l'affitto", la moglie: "Ho sentito gli spari e l'ho visto a terra, ci è stata rovinata la vita"

"Quel giorno mio marito si è alzato come faceva sempre, intorno alle 5 e mezza, ha preso il caffè, si è preparato per andare a lavorare, mi ha salutata e poco dopo ho sentito due spari... Mi sono affacciata dal balcone e ho visto mio marito a terra, i nostri bambini piangevano, lo chiamavano, anche loro l'hanno visto così...". E' il racconto drammatico e interrotto dal pianto, fatto stamattina dalla moglie di Aleandro Guadagna (nella foto sotto), 31 anni e padre di 4 figli, ucciso il 10 maggio scorso in via Mulino, a Boccadifalco, perché non avrebbe pagato l'affitto al suo padrone di casa, Giuseppe La Corte, 77 anni, imputato per il delitto.

"La Corte ci ha rovinato tutto, ci ha distrutto tutto...", ha detto la donna, che è stata sentita durante il processo che si sta svolgendo davanti alla prima sezione della Corte d'Assise, presieduta da Sergio Gulotta (a latere Monica Sammartino), rispondendo alle domande del sostituto procuratore Ludovica D'Alessio, che sostiene l'accusa assieme all'aggiunto Ennio Petigni. Secondo la ricostruzione della Procura, La Corte avrebbe ucciso l'inquilino perché moroso da mesi, cosa che la moglie della vittima non ha negato: "Da dicembre 2022 ad aprile non abbiamo pagato", ha detto davanti ai giudici.

In effetti, come è stato ricostruito dagli investigatori, coordinati allora dal sostituto procuratore Giorgia Righi, quella mattina La Corte aveva detto ai suoi famigliari: "Vado a sistemare la questione dell'affitto" e si era portato dietro un fucile - a suo dire temendo reazioni violente da parte di Guadagna che in precedenza lo avrebbe aggredito - e alla fine aveva sparato all'inquilino. La moglie della vittima ha spiegato che la casa di via Mulino avrebbe avuto dei problemi: "Mio marito, che faceva il muratore, aveva cercato di dare una sistemata in vista della comunione dei bambini... Avevamo chiesto più volte a La Corte di fare dei lavori, proponendogli anche di farli noi scalando poi le spese dall'affitto, ma ha sempre rifiutato, sua figlia ci disse che non eravamo autorizzati a toccare i muri...".

La donna ha anche riferito di aver visto per l'ultima volta l'imputato il giorno prima dell'omicidio: "Come già aveva fatto in passato - ha detto - mi ha chiesto se mi fosse arrivato lo sfratto, ripeteva che ci aveva fatto lo sfratto, ma non è mai arrivato nulla...". La difesa di La Corte, rappresentata dagli avvocati Vincenzo Zummo e Luigi Sanniu, ha sempre sostenuto che Guadagna lo avrebbe minacciato più volte di morte, ma la moglie della vittima ha negato qualsiasi rapporto tra i due "anche perché mio marito è stato 5 anni in carcere per rapina ed era uscito poco più di un anno prima" dell'omicidio.

"Ho perso il lume della ragione - aveva spiegato al gip La Corte - e ho sparato". Più volte, come quella mattina, l'anziano sarebbe tornato in via Mulino per farsi pagare l'affitto, ma si sarebbe sentito rispondere "Picciuli un ci n'è, è inutile che viene" oppure "non sei nessuno, vattene!".