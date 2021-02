"Non un solo calcio ma più colpi per uccidere Aldo Naro", svolta nell'inchiesta

Non un colpo solo, ma più colpi. Sferrati tra il cranio e il collo. Così forti da provocare delle lesioni ossee e da determinare un'emoraggia che, nella notte tra il 13 ed il 14 febbraio del 2015, all'interno della discoteca Goa dello Zen, dopo una rissa provocò la morte di Aldo Naro, il giovane medico orginario di San Cataldo. E' questo in sintesi l'esito della nuova autopsia che è stata compiuta sui resti del ragazzo da un pool di professori dell'università Magna Grecia incaricati dal gip Filippo Serio nell'ambito dell'inchiesta per omicidio a carico di Pietro Covello, buttafuori irregolare nel locale, e di Gabriele Citarella e Francesco Troia, vigilantes inquadrati.

I professori Pietrantonio Ricci, Domenico Laganà e Umberto Sabatini oggi pomeriggio sono stati sentiti in incidente probatorio davanti al giudice. Le loro conclusioni, che danno ragione a quanto da sempre sostenuto dalla famiglia della vittima, parte civile con l'assistenza degli avvocati Salvatore, Antonino e Gloria Falzone, ribaltano ciò che finora si era sempre affermato: Naro non sarebbe stato ucciso solo dal calcio violentissimo sferrato dall'allora diciasettenne Andrea Balsano (già condannato per il delitto), ma sarebbe stato colpito più volte e, ipoteticamente quindi, anche da altre persone.

“Un solo colpo non avrebbe potuto generare una tale emorragia cerebrale e le lesioni ossee”

Altri giovani, ma anche i titolari della discoteca, sono già finiti a giudizio per rissa aggravata dall'aver provocato la morte di Naro e per favoreggiamento. Per la famiglia del medico, però, la responsabilità dell'omicidio non potrebbe essere attribuita solo a Balsano (che peraltro aveva confessato) ma andrebbe addebitata anche a chi partecipò non ad una rissa, a loro avviso, ma ad un pestaggio.