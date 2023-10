L'uccisione dell'agente Nino Agostino e della moglie incinta: confermato l'ergastolo per il boss Madonia

Confermata la condanna all'ergastolo per il boss di Resuttana Nino Madonia in relazione all'omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, che era incinta, avvenuto il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini. Anche se il capomafia ha negato fino all'ultimo di essere l'assassino della coppia ("non li ho uccisi io, sono innocente", ha detto rendendo dichiarazioni spontanee) i giudici della Corte d'Assise d'Appello non gli hanno creduto e hanno sancito anche loro la sua colpevolezza, dopo circa 5 ore di camera di consiglio. Tuttavia, a differenza di quanto accaduto in primo grado, è stata esclusa una delle aggravanti, la premeditazione, ma solo rispetto all'omicidio della moglie del poliziotto.

A 34 anni dal delitto, passa quindi anche in appello la tesi della Procura - che si basa in gran parte sulle dichiarazioni di pentiti - tra gli altri Gaspare Mutolo, Enzo Brusca, Francesco Di Carlo, Francesco Marino Mannoia e Nino Giuffrè - secondo cui l'uccisione del poliziotto fu determinata dal suo lavoro ed in particolare dall'incarico di dare la caccia ai latitanti. Madonia ha scelto l'abbreviato, ma in primo grado, davanti alla Corte d'Assise, è pendente un altro troncone del processo in cui sono imputati un altro boss, Gaetano Scotto, che risponde anche lui del duplice delitto, assieme a Francesco Paolo Rizzuto, amico di Agostino, accusato soltanto di favoreggiamento.

Nella sentenza di primo grado il gup Alfredo Montalto aveva parlato anche di "depistaggio", indicando anche quello che sarebbe stato tentato "da uno dei più noti esponenti mafiosi in stato di detenzione, Giuseppe Graviano". Per il giudice, il boss stragista di Brancaccio "il 14 luglio 2020 ha rimesso dalla casa circondariale di Terni nella quale si trovava detenuto, alla Corte d'Assise di Reggio Calabria che lo stava processando per alcuni delitti omicidiari commessi in quel territorio, una memoria difensiva nella quale, tra i molti temi affrontati, vi sono anche specifici riferimenti all'omicidio" di Villagrazia di Carini, che - in base a quello scritto - "si inserirebbe in un unico contesto che muove dall'omicidio del padre di Graviano, Michele, e giunge sino all'arresto dello stesso Giuseppe Graviano".

Secondo Graviano "i mandanti dell'omicidio Agostino andrebbero cercati tra gli uomini vicini al boss Contorno" e "per di più - scriveva il gup - Graviano aggiunge che il movente del duplice omicidio andrebbe individuato nelle indagini che Agostino avrebbe iniziato sulla gestione del collaboratore Contorno e nel coinvolgimento dello stesso Agostino nel fallito attentato all'Addaura ai danni di Giovanni Falcone". Oggi è stata confermata la condanna all'ergastolo per Madonia. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.