"Palermo sia giardino e non mondezzaio e onori ogni corpo": l'omelia di Lorefice disegna la città ideale del futuro

"Palermo sia giardino e non mondezzaio, riconosca e onori ogni corpo, a maggior ragione quando viene deposto nei suoi cimiteri in attesa della beatitudine della vita e della convivialità eterna". A pronunciare queste parole chiare, nette, nel corso dell'omelia nel Pontificale nella Basilica di San Domenico, in occasione della solennità del Corpus Domini, è l'arcivescovo Corrado Lorefice.

Un'esortazione rivolta a tutti i cittadini di Palermo (amministratori compresi) a vivere, con spirito eucaristico e sinodale, la comunità e a costruire il futuro di questa città.

"Una città - aggiunge Lorefice - che conosce incuria, povertà, violenza, indifferenza... che unisce il sangue dei martiri della giustizia e della fede, che vuole e deve tornare ad essere spazio comune di legalità, di solidarietà e di convivenza pacifica". "Torniamo tutti al gusto del pane", la frase con cui l'arcivescovo ha chiuso la predica che, alla vigilia dell'insediamento del nuovo sindaco Lagalla, potrebbe essere un suggerimento rivolto prima di tutto all'ex rettore.