"Carlo La Duca ucciso dalla moglie e dall'amante", imputati in aula e tutti i retroscena dell'indagine

"Per ben 20 giorni dopo l'avvio delle indagini legate alla scomparsa di Carlo La Duca non sapevamo della relazione clandestina tra la moglie, Luana Cammalleri, e il miglior amico della vittima, Pietro Ferrara. E' stato solo dopo, riascoltando tutte le intercettazioni che abbiamo capito". Stamattina è entrato nel vivo il processo ai due per l'omicidio e l'occultamento del cadavere dell'uomo, sparito nel nulla il 19 gennaio 2019 da Cerda, con la deposizione del comandante della stazione dei carabinieri di Termini Imerese, Francesco De Maio, che ha coordinato le indagini.

Gli "amanti diabolici"- così sono stati ribattezzati - come ricostruito dai sostituti procuratori Alfredo Gagliardi e Luisa Vittoria Campanile, si sarebbero sbarazzati di Ferrara per un motivo mai veramente chiarito (non sarebbe stato infatti di nessun ostacolo alla loro relazione, visto che lui stesso frequentava alla luce del sole un'altra donna). Ma come ha raccontato De Maio inizialmente i carabinieri non sapevano del rapporto segreto tra i due. Gli imputati - presenti in aula, con lei che più volte ha cercato, senza trovarlo, lo sguardo di lui, e che più volte hanno manifestato espressioni di perplessità - difesi dagli avvocati Giovanni Marchese e Accursio Gagliano, hanno sempre respinto le accuse, ma la loro versione non ha mai convinto gli inquirenti: l'ultima persona a vedere La Duca vivo sarebbe stato proprio Ferrara mentre la moglie lo avrebbe seguito con la sua macchina fino in via Minutilla, a Cardillo, dove poi era stata ritrovata - completamente ripulita - l'auto della vittima. E De Maio si è soffermato, nella sua lunga testimonianza, proprio sulle complesse indagini che avrebbero permesso di stabilire che la Fiat Punto 1200 bianca inquadrata dalle telecamere di sorveglianza per le strade di Palermo fino al luogo in cui venne ritrovato il mezzo di La Duca sarebbe proprio quella in uso a Cammalleri. "Siamo partiti da circa 43 mila veicoli compatibili - ha spiegato il militare - e attraverso i dati dell'Aci abbiamo stretto il cerchio su 4.860 macchine. Finché non e abbiamo enucleate 28 e tra queste, sempre per esclusione, siamo arrivati alla macchina dell'imputata". La donna ha inizialmente negato di essere stata a Palermo quel giorno e sarebbero proprio i video a smentirla.

De Maio ha ripercorso molti dei passaggi salienti dell'indagine, riferendo su diverse intercettazioni, compresa quella in cui i genitori di Cammalleri sostenevano che il fatto che ci fossero tantissime Fiat Punto bianche in circolazione fosse "la sua salvezza", cioè avrebbe reso impossibile ai carabinieri risalire a lei. I dati relativi all'individuazione della macchina furono depositati nell'udienza del tribunale del Riesame e, come ha riferito De Maio, da quel momento "la narrazione dei due sul fatto cambia completamente". Dalle intercettazioni, infatti, emergerebbe secondo l'accusa che l'8 aprile 2022, parlando con i genitori Cammalleri affermerebbe che "ero a Palermo, la macchina era la mia, ho seguito Carlo per sapere come spendeva i soldi, ho visto che è stato portato via da tre persone, ma ho avuto paura e non ne ho parlato con nessuno". Esattamente lo stesso giorno viene intercettato anche Ferrara che al figlio direbbe: "Quel giorno non fui io l'ultimo a vederlo".

La storia della sparizione di Carlo De Luca suscitò molto scalpore perché furono proprio la moglie e l'amante ad andare in televisione a lanciare appelli per ritrovarlo, fingendo dolore e preoccupazione che, secondo la Procura, non avrebbero mai provato, essendo i presunti autori dell'omicidio. Le intercettazioni svelarono poi tutta una serie di retroscena, come ad esempio che i due parlando di La Duca lo avrebbero insultato - lo chiamavano "la bestia - ma anche che Camalleri avrebbe ripetutamente sognato il marito e che le appariva "come un santo, come un angelo che mi vuole fare sentire in colpa".