Omicidio di Aldo Naro, entra nel vivo il dibattimento e scatta la prescrizione per la rissa

Stamattina è entrato nel vivo il processo per l'omicidio di Aldo Naro, il giovane medico originario di San Cataldo morto all'interno della discoteca Goa, allo Zen, il 14 febbraio del 2015, in cui sono imputati tre ex buttafuori del locale, Gabriele Citarrella e Francesco Troia, vigilantes inquadrati, e Pietro Covello, che si sarebbe invece occupato della sicurezza abusivamente.

Durante il dibattimento è stata già emessa una prima sentenza, ma solo in relazione alla contestazione di rissa aggravata dalla morte della vittima formulata dalla Procura per Citarrella: la Corte d'Assise ha deciso di dichiarare la prescrizione del reato. Poi sono state formulate le richieste di prova dalle parti e, già dalla prossima udienza, si inizieranno a sentire i testimoni.

In realtà per l'omicidio è già stato condannato in via definitiva Andrea Balsano, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni: fu lui, come confessò, a sferrare il calcio alla tempia che aveva ucciso Naro, anche se ha sempre spiegato che la sua intenzione non era di ammazzarlo. Il processo bis per l'omicidio è nato da nuove indagini e da nuovi accertamenti autoptici, dai quali è emerso che "un solo colpo non avrebbe potuto generare una tale emorragia cerebrale e lesioni ossee" nella vittima. Da qui la conclusione che altri - i tre imputati - avrebbe concorso nel delitto.

I parenti di Naro erano presenti in aula stamattina, mentre - in segno di protesta - hanno deciso di disertare il dibattimento, ancora in corso in primo grado, dove altri imputati, tra cui anche i titolari del Goa, rispondono di favoreggiamento e di rissa, e dove si rischia la prescrizione.