"Donne oltre le sbarre": per portare speranza alle detenute del Pagliarelli

Si è concluso il progetto “Donne oltre le sbarre” in favore delle 80 donne detenute presso la Casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo e che, a vario titolo, ha coinvolto tutti i soci dei cinque club organizzatori: Palermo Agorà, Palermo Monreale, Corleone, Palermo Teatro del Sole e Palermo Mediterranea. Una delegazione guidata dall’avv. Rocco Chinnici (commissione carceri COA Termini Imerese), composta dall’Assistente del Governatore Maria Beatrice Scimeca (che ha proposto il progetto), dai Presidenti Salvatore Romano, Antonino Pennacchio, Gianluca Sartorio e dai soci Giulia Tagliavia, Simona Pantaleone, Rosario Baldanza, Maria Francesca Di Franco e Patrizia Proia, ha consegnato materialmente i doni a ciascuna delle donne che vivono in reclusione: romanzi, rossetti, creme per il viso ed altri cosmetici. Particolarmente emozionante è stata la lunga conversazione con le donne detenute, in un saloncino all’interno del carcere, alla quale ha partecipato anche la Governatrice designata e Presidente della Commissione “Emancipazione femminile” Lina Licciardello, la Direttrice del Carcere dott.ssa Maria Luisa Malato, la Responsabile dott.ssa Puleo e l’educatrice Avv. Simona Patermo.

Nell’incontro piacevolissimo, protrattosi per circa due ore, si sono alternati momenti di grande allegria e risate a pause di seria riflessione e di dolore. Le signore, di età compresa fra i 20 e i 70 anni circa, in reclusione per reati di differente gravità (dal furto all’omicidio), hanno raccontato della loro vita in carcere; con orgoglio hanno illustrato le varie attività di studio e di formazione che le impegnano e donano loro speranza. Fra di esse vi è la prima donna detenuta a Palermo che frequenta un corso universitario (Giurisprudenza); altre stanno per conseguire la licenza di scuola media. In molte frequentano laboratori di sartoria, parruccheria, disegno, lettura. Ma l’esperienza drammatica e più toccante per la delegazione rotariana è stato ascoltare le loro preoccupazioni per i figli adolescenti (a volte ammalati), per i familiari cui hanno dato un grosso dispiacere o compromesso la reputazione. Altre hanno manifestato sfiducia nella possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro e nella comunità sociale: ritengono infatti di non meritare la fiducia di datori di lavoro e di potere subire discriminazione ed emarginazione. In particolare, sono state anche manifestate le maggiori difficoltà che possono incontrare le donne omosessuali. L’incontro si è concluso con una merenda offerta dai soci rotariani. La direttrice della Casa Circondariale dott.ssa Malato ha manifestato gratitudine per i doni e, soprattutto, per la richiesta formulata dai soci rotariani di incontrare le sue “speciali ospiti”; ha incoraggiato i Rotariani a promuovere altre iniziative in favore dei detenuti, da svolgere in particolare modo nel periodo estivo quando il clima rovente e gli spazi chiusi e ristretti, oltre la sospensione delle attività di studio e formative, determinano uno stato di malessere più accentuato.