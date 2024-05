Officina meccanica abusiva a Porticello: scatta sequestro e denuncia

Operazione della guardia costiera a Porticello che ha sottoposto a sequestro un locale adibito ad officina per riparazione di autoveicoli e motoveicoli, il cui proprietario è risultato privo delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente. "In particolare - spiegano dalla guardia costiera - al momento del sopralluogo sono stati rinvenuti, all’interno del locale, numerosi rifiuti di natura speciale e pericolosa come olii esausti, filtri, stracci imbevuti di olio, batterie al piombo, numerosi manicotti di motori sostituiti e numerose parti metalliche del sistema di scarico di veicoli, derivanti dall’attività di manutenzione dei mezzi svolta all’interno dell’officina".

E' stata accertata, inoltre, la presenza di uno scarico non autorizzato direttamente collegato alla rete fognaria con tracce evidenti di olii e lubrificanti. Il gestore dell’officina è stato, pertanto, denunciato "per deposito incontrollato di rifiuti presenti all’interno del locale nonché per aver realizzato senza titolo autorizzativo uno scarico di acque reflue di tipo industriale e l’intero locale di circa 120 metri quadrati è stato sottoposto a sequestro al fine di interrompere l’attività non lecita".

"Il gestore è stato inoltre segnalato alla Camera di Commercio - dicono dalla guardia costiera - per la mancata iscrizione nel registro delle Imprese esercenti l’attività di autoriparazione".