Meccanico abusivo ad Altarello: scatta sequestro e multa fino a 15 mila euro

Sequestrata un'officina abusiva ad Altarello. L'attività è stata scovata dai finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano. Dalla guardia di finanza spiegano: "L’officina meccanica operava senza alcuna autorizzazione prevista dalla legge. In particolare, le fiamme gialle, dopo avere effettuato l'accesso, hanno trovato al suo interno attrezzatura utile per effettuare riparazioni meccaniche di autovetture e motocicli. Il titolare non è stato in grado di esibire alcuna licenza o autorizzazione rilasciata dalla Camera di Commercio e, dagli accertamenti immediatamente svolti, è risultato altresì sprovvisto di partita Iva".

Pertanto i finanzieri hanno proceduto alla segnalazione del meccanico abusivo alla locale Camera di Commercio per la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese esercenti attività di autoriparazione (art. 2 della Legge 122/1992) che prevede, oltre al sequestro del locale e dell’attrezzatura presente, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 5.164 euro a un massimo di 15.493 euro.

"L’operazione - concludono dalle fiamme gialle - rientra tra i compiti istituzionali propri della guardia di finanza quale polizia economico-finanziaria costantemente impegnata alla repressione delle attività commerciali abusive e a tutela dell’economia sana".