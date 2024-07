L'offerta della cera per Santa Rosalia, Tantillo: "Atto di devozione e amore per la Santuzza"

Il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, ha aperto questa sera il corteo che da piazza Pretoria ha raggiunto il piano della Cattedrale per la tradizionale "Offerta della cera" in vista del Festino di Santa Rosalia.

"Rappresentare la città in questo importante momento di devozione e amore per Santa Rosalia - ha detto Tantilo - è un grande onore, come lo è dar voce alla passione di tanti confratelli e consorelle che in tutta Palermo stanno celebrando il 400° anniversario del ritrovamento delle sacre reliquie della Santuzza. Uno spirito di grande devozione che ci accompagnerà lungo tutte le celebrazioni, durante il Festino fino a settembre, uniti all'arcivescovo Corrado Lorefice, guida spirituale della nostra comunità".