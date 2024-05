Oddo (Psi Palermo): "Casteldaccia, inconcepibile una tragedia simile nel 2024"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Una strage dietro l'altra seguito dal coro di lacrime per poi lasciare tutto come prima.Mandati a morire, senza direzione dei lavori, senza strumenti di prevenzione, senza documento valutazione dei rischi, e senza sicurezza e forse anche senza consapevolezza dei rischi che correvano. Quando i lavoratori diventono strumenti e non sono considerati più uomini con diritto alla dignità e vita succede questo,esprimo il mio più immenso cordoglio a personale e di tutta la mia segreteria",così ha dichiarato Oscar Oddo, segretario provinciale del Psi Palermitano in merito alla tragedia di Casteldaccia che ha visto la morte di 5 operai e due che stanno lottando tra la vita e la morte