"Intralciano i lavori per il tram", pugno duro del Comune contro le occupazioni di suolo pubblico abusive

Non hanno titolo per l'occupazione del suolo pubblico, si trovano in aree in cui è prevista la realizzazione di opere pubbliche e probabilmente non hanno intenzione di sloggiare. Per questo il sindaco Roberto Lagalla ha emesso un'ordinanza con la quale invita le forze dell'ordine ad applicare le sanzioni previste alle attività commerciali alimentari e non alimentari prive di permesso ovvero "l'immediato ripristino dello stato dei luoghi nonché la chiusura dell'esercizio". Il provvedimento, firmato lo scorso 22 febbraio, è stato notificato, per le relative competenze, al prefetto, alla Questura, ai carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia provinciale e alla polizia municipale.

Ma se si tratta di attività senza autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, non è automatico il fatto che siano abusive e che quindi siano soggette al rischio di multe e allo sgombero? A spiegare il senso dell'atto è l'assessore allo Sviluppo economico Giuliano Forzinetti, che nell'ordinanza ha condiviso la proposta arrivata dalla dirigente dell'ufficio Suap Rosa Vicari. "Si tratta nella maggior parte dei casi - afferma Forzinetti - di concessioni scadute, alcune riguardano anche distributori di benzina, che si trovano lungo il percorso in cui dovranno essere effettuati lavori, soprattutto quelli per le nuove linee del tram".

Il provvedimento segue le precedenti ordinanze di sgombero, firmate dallo stesso Forzinetti e dal sindaco Lagalla, riguardanti alcuni impianti di carburanti che si trovano in corso Tukory e che interferiscono con la tratta C del tram ovvero la prima delle nuove che verrà realizzata e che unirà l'esistente linea 4 da corso Calatafimi sino alla stazione centrale, passando dalla zona dell'Università.