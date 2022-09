VIDEO | Occupato il palazzo dell'Enel: continua la protesta degli studenti palermitani per il clima

Dopo il corteo questa mattina un gruppo di giovani si è diretto in via Marchese di Viallabianca e ha occupato gli uffici. "Per noi caro bollette. Per voi profitti alle stelle", così recita lo striscione contro l'aumento del costo delle bollette che sta mettendo in difficoltà moltissime famiglie