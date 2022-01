Green Pass, da domani scatta l'obbligo per l'accesso negli uffici postali: ecco cosa cambia

Da domani, in 78 uffici postali del Palermitano si potrà prendere il ticket per le operazioni allo sportello solo dopo aver "passato" il green pass nel lettore ottico implementato nei totem gialli. Lo rende noto Poste Italiane che, nelle altre 42 sedi della provincia dove non c'è il nuovo lettore scanner, ha attivato una diversa modalità di controllo: saranno infatti gli impiegati a controllare in tempo reale il green pass direttamente allo sportello prima di procedere coi servizi richiesti dall'utente.

Così Poste Italiane si è adeguata agli obblighi stabiliti dal decreto legge numero 1 del 7 gennaio 2022, che introduce da domni (primo febbraio) anche per gli utenti degli uffici pubblici l'obbligo di green pass base (ottenibile da tampone negativo in corso di validità, oltre che da vaccinazione e guarigione).

"Nei prossimi giorni - informa Poste Italiane - per i cittadini che prenoteranno l’appuntamento utilizzando l'app la verifica del green pass sarà eseguita dalla stessa app. Per coloro che invece prenoteranno sul sito Poste.it il controllo della certificazione verde avverrà direttamente in ufficio postale. Grazie alle diverse soluzioni introdotte, l’accesso agli uffici postali sarà semplice, veloce e nel rispetto delle norme previste per contrastare e contenere la diffusione del Covid".