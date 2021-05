Moderno e funzionale, ecco il nuovo ufficio ticket del Policlinico

Da lunedì al venerdì in via del Vespro 129 sarà possibile non solo prenotare le visite ma anche pagare il ticket in modo più semplice. A disposizione dei cittadini sei sportelli. Caltagirone: "Un miglioramento per venire incontro alle esigenze dei pazienti"

Apre lunedì 31 maggio in via del Vespro 129 il nuovo ufficio ticket del Policlinico. Sei sportelli di front office per il pubblico e spazi completamente ristrutturati per offrire agli utenti un luogo più confortevole e ampio in cui sarà possibile effettuare i pagamenti e prenotare le visite. La gestione del flusso delle persone sarà regolata da eliminacode digitali intelligenti che convertono la funzione da prenotazione a pagamento per ridurre le attese in relazione alle necessità. Gli orari sono dal lunedì al venerdì (dalle 8 alle 13), martedì e giovedì (dalle 14 alle 16:30).

L'obiettivo del Policlinico è stato da una parte di mettere a disposizione una struttura più funzionale e più adeguata alle esigenze dei cittadini e dall'altra di potenziare sempre di più sistemi alternativi che possano favorire pagamenti da casa o con altri strumenti.

Oltre agli sportelli, per le prenotazioni effettuate a partire da marzo scorso il ticket si può pagare con bancoposta e tramite il circuito Pago PA (il sistema centralizzato dei pagamenti verso la pubblica amministrazione che permette di pagare direttamente online, con l’applicazione IO, o in ricevitorie, sportelli bancari, punti Sisal e Lottomatica, sportelli Atm abilitati delle banche o home banking).

Dall'ospedale ricordano che è necessario avere con sé la prenotazione con il numero di riferimento. Il sistema consente anche, inquadrando codice QR presente sulla prenotazione, di effettuare il pagamento direttamente tramite cellulare. Inoltre, all'ufficio ticket sarà installato anche un totem multifunzione che consente di pagare in autonomia con carta di credito, come si fa al bancomat.

"Stiamo mettendo in atto – ha sottolineato Alessandro Caltagirone, commissario straordinario del Policlinico – più azioni per cercare di migliorare e rinnovare tutto il processo che caratterizza i pagamenti. Invitiamo i cittadini a sfruttare quanto più possibile i servizi di pagamento alternativi che consentono di evitare code e soprattutto determinano un notevole risparmio di tempo. Per quanto attiene ai disservizi segnalati sulle prenotazioni ci scusiamo con i cittadini, ma stiamo predisponendo un piano di azioni di miglioramento che attueremo nei prossimi giorni. Monitoreremo quotidianamente l’andamento dei nostri servizi per apportare ulteriori correttivi, tenuto conto che il nostro principale obiettivo è quello di rendere l’utenza quanto più soddisfatta possibile".