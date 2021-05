Covid, iniettati 55 mila vaccini in un giorno: nuovo record per la Sicilia

Stabilito un nuovo record nella somministrazione dele vaccinazioni in Sicilia. Alle 21 di ieri le dosi iniettate negli hub sono state quasi 55 mila. Nello specifico si tratta di 54.924 vaccini, di cui 39.721 alla prima somministrazione e 15.203 per il richiamo. Ad oggi nell'Isola sono state somministrate 1.930.384 dosi (dato aggiornato alle 6.13 del 16 maggio 2021).

Intanto cambiano momentaneamente le regole nei vari centri di somministrazione dell'Asp di Palermo visto che, nell'ambito del'open day, sarà possibile somministrare solo dosi di AstraZeneca e Johnson&Johnson. Sospeso temporaneamente l'iniziativa con Pfizer e Moderna vhe resteranno disponibili solo per coloro i quali hanno prenotato la somministrazione.

"La risposta straordinaria di adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione - affermano dall'Asp - impone di ottimizzare la pianificazione dell'utilizzo delle dosi e mettere in sicurezza le seconde somministrazioni dei vaccini Pfizer e Moderna programmate la prossima settimana".

Trasporto urgente per l'isola di Ustica

A Ustica, a causa di un numero di richieste superiore a quelle previste, sono esaurite le scorte di vaccino anti-Covid e così il Dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana ha richiesto l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per il trasporto urgente di una nuova scorta sull'isola palermitana.

Il direttore regionale dei vigili del fuoco ha autorizzato il Nucleo elicotteri a levarsi in volo per effettuare il trasporto, viste anche le avverse condizioni meteo che oggi avrebbero reso impossibile portare a termine l'operazione via mare. L'elicottero Agusta 139, VF Drago 142, si è levato in volo e ha effettuato il trasferimento delle dosi per garantire la continuità delle somministrazioni nell'isola.