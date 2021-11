L'Istituto Ferrara lancia un nuovo indirizzo: al via il corso per i servizi socio sanitari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dal prossimo anno scolastico all’Istituto d'istruzione superiore Francesco Ferrara sarà possibile frequentare l’indirizzo professionale per i servizi socio sanitari. Il corso di studi di 5 anni consentirà agli studenti di avviarsi al mondo del lavoro come educatori d’asilo nido e di comunità, operatori per l’autonomia (area H), supporto di attività educativa (area adolescenza e area anziani) e di mediazione culturale (area stranieri).

Ottenuto il diploma, si potrà accedere a qualsiasi corso di laurea, ma in particolare il percorso risulta propedeutico per le facoltà dell'area medica, psicologica, della formazione e dell'educazione: cienze infermieristiche, ostetricia, medicina, tecnico della riabilitazione, scienza della formazione, dietista, igienista dentale, ecc..

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” (Ssas) possiede specifiche competenze nella co-progettazione, organizzazione e attuazione di interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute. Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita collaborando con le reti informali e del territorio.

Il corso di studi prevede esperienze di lavoro e formazione Pcto in strutture pubbliche e/o private operanti nel settore della prima infanzia, della disabilità e dell’assistenza ad anziani e persone in difficoltà. In tal modo vi sarà sempre un rapporto diretto fra gli studenti in formazione e le imprese del settore, per far sì che i ragazzi abbiano piena consapevolezza degli aspetti e delle problematiche dell’attività che svolgeranno e siano coinvolti, sin dai primi anni, nel contesto lavorativo.

Il settore dell’assistenza sociale e sanitaria è in continua espansione per l’invecchiamento della popolazione e l’aumento del numero di persone non autosufficienti o affette da patologie croniche e/o invalidanti di lunga durata. Inoltre, la maggiore partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e la più diffusa mobilità dei lavoratori hanno ridotto la disponibilità, in termini di tempo, da dedicare all’assistenza e alla cura dei propri familiari.

La crescente domanda di servizi sociali e sanitari, con la conseguente richiesta di nuove competenze, comporta l’esigenza di orientare ed indirizzare i giovani a intraprendere con consapevolezza percorsi formativi e professionali in settori in crescita.