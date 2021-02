Bozza nuovo Dpcm Draghi: cosa si può fare e non fare dal 6 marzo al 6 aprile

La Sicilia resta in zona gialla, nodo scuola nelle aree rosse regionali (nel Palermitano ce ne sono due). In base alle regole che saranno definite è possibile fare un riepilogo ricordando che gli spostamenti tra regioni sono sempre vietati e che in automobile non si può salire in più di tre persone insieme

Da lunedì 1° marzo l'Italia "cambia colori", con nuove regole e restrizioni su spostamenti e aperture di negozi, bar e ristoranti per contenere la diffusione del coronavirus. Passaggi di colore che non coinvolgono però la Sicilia che resta in zona gialla. La nuova mappa delle regioni vede il passaggio in zona rossa di Basilicata e Molise e in zona arancione di Marche, Lombardia e Piemonte. C'è poi un'altra novità: passa infatti in zona bianca la Sardegna. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato ieri, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, cinque nuove ordinanze.

Una di queste conferma per ulteriori quindici giorni per le regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e per le province autonome di Trento e Bolzano, le misure disposte dall’ordinanza del 12 febbraio 2021. Queste regioni restano quindi in area arancione. La regione Liguria alla scadenza dell’ordinanza del 12 febbraio scorso passa in area gialla. Complessivamente, quindi, la ripartizione nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 1° marzo 2021 è la seguente:

area gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia , Valle d’Aosta, Veneto;

, Valle d’Aosta, Veneto; area arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria;

area rossa: Basilicata, Molise;

area bianca: Sardegna.

La modulazione nella chiusura delle scuole nelle zone rosse e dove ci sono alti indici di contagio, ipotesi su cui si discute oggi, è frutto di una valutazione del Comitato Tecnico Scientifico: ci sarebbe un impatto delle scuole sui nuovi contagi, spiegano le fonti, ma sarebbe differenziato da zona a zona e per questo bisogna rimodulare le misure su base provinciale e comunale, non regionale. L'ipotesi che prevale, per ora, è quella di prevedere la Dad in tutte le scuole nelle zone rosse regionali o locali (nel Palermitano da giovedì scorso San Cipirello e San Giuseppe Jato sono diventate zona rossa) o dove si registra il superamento di una determinata soglia di incidenza che dovrebbe essere di 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti. L'altra ipotesi, che non è stata oggetto dell'incontro ma riguarda ambienti esterni al Comitato, è di valutare l'incidenza di 100 contagi settimanali su 100mila abitanti e viene supportata da altre componenti. Non solo chiusure: con la stabilità dei contagi in zona gialla per tre settimane consecutive, le attuali disposizioni sulle lezioni in presenza non dovrebbero cambiare. Quando il verbale del Cts sarà definito, sarà allegato uno studio dell'Iss, sul quadro dei contagi nelle scuole

Nuovo Dpcm, cosa si può fare in Sicilia

Intanto c'è attesa per il nuovo Dpcm di Mario Draghi. In base alle regole che saranno definite dal nuovo decreto è possibile riepilogare cosa si può fare e non fare dal 6 marzo fino al 6 aprile, ricordando che gli spostamenti tra regioni sono sempre vietati, i trasferimenti nelle seconde case sono ammessi solo nelle zone gialle e arancioni e che in automobile non si può salire in più di tre persone insieme.

Nella zona gialla: