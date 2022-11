Pubbliche assistenze, il nuovo coordinatore provinciale di Anpas Palermo è Tommaso Zirilli

E' stato eletto dai presidenti delle pubbliche assistenze Anpas della provincia di Palermo, alla presenza del presidente regionale di Anpas Sicilia, Lorenzo Colaleo, il nuovo coordinatore provinciale di Anpas Palermo, Tommaso Zirilli, presidente della P.A. U.G.E.S. S.O.S. Palermo, che subentra a Fabio La Mantia, eletto al congresso regionale di ottobre scorso, vice presidente vicario di Anpas Sicilia.

Il coordinamento provinciale di Palermo annovera sette pubbliche assistenze dislocate nel territorio, da Petralia a Prizzi fino a Misilmeri, Partinico, Belmonte Mezzagno e Palermo con due associazioni e una sezione distaccata a Palazzo Adriano. Al momento dell'elezione, il nuovo coordinatore, dopo aver ringraziato tutti i colleghi che, all'unanimità, lo hanno eletto, ha rivolto un particolare grazie di cuore al coordinatore uscente per l'impegno e l'attività proficua messa in atto in questi ultimi quattro anni per far crescere sempre di più il movimento Anpas in tutta la provincia.

Ha dichiarato inoltre che la mission del suo mandato per i prossimi quattro anni è di stimolare e sensibilizzare tutti all'impegno nel mondo del volontariato Anpas, che conta 118 anni di presenza e impegno quotidiano in campo nazionale e anche in Sicilia. Impegno che già oggi vede in prima linea centinaia di volontari che giornalmente dedicano parte delle loro giornate al servizio delle comunità e, in particolare, a favore di chi spesso viene messo ai margini della società, le persone con disabilità, i senza fissa dimora, coloro che a causa delle crisi economiche che stanno attanagliando il mondo intero e, in particolare, le nostre zone, sono costrette a vivere senza il minimo fabbisogno quotidiano.

Saranno quattro anni in cui tutti i volontari Anpas della provincia di Palermo continueranno il loro servizio, come oggi e ancor più di oggi, ma tutto ciò non basterà e proprio per questo l'attività del neo coordinatore sarà improntata alla nascita di nuove pubbliche in tutta la provincia e al coinvolgimento dei giovani, spina dorsale del futuro di Anpas.