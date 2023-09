Carabinieri, s'insedia il comandante Magrini: "La repressione senza educazione alla legalità serve a poco"

"La repressione senza educazione alla legalità serve a poco e per questo saremo presenti nelle scuole". Si presenta così il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, il generale di brigata Luciano Magrini, 54 anni, che dopo una serie di appuntamenti istituzionali e un giro nelle caserme della città e della provincia, stamattina ha incontrato la stampa. Magrini, anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca, è consapevole che le emergenze a Palermo sono tante e che in primo piano, dopo anni di duro contrasto ai clan, non c'è più Cosa nostra. Il nuovo comandante vuole rispondere al bisogno (e al diritto) dei cittadini di sentirsi sicuri: "Non abbasseremo la guardia nella lotta alla mafia: anche se è stata duramente colpita, non è stata ancora debellata e anche per questo il nostro obiettivo è aggredire i patrimoni accumulati illecitamente dai boss", ma "tra le altre emergenze dedicheremo il nostro lavoro anche alle fasce più deboli della popolazione che subiscono reati, come le donne, i bambini e gli anziani".

Il generale Magrini, sposato e padre di tre figli, ha intrapreso la carriera militare nel 1988. Tra gli ultimi incarichi, con il grado di colonnello, quello di comandante del Gruppo carabinieri di Frascati, di comandante provinciale a Brescia, del Reggimento corazzieri e "aiutante di campo" del presidente della Repubblica che, a partire da gennaio 2022, ha retto con il grado di generale di brigata. In relazione al ruolo di comandante provinciale a Palermo ha detto: "Sono onorato di questo incarico di grande prestigio che però è anche un grande onere perché questo è un territorio sensibile, che nel tempo è stato interessato da fenomeni particolarmente gravi e dove molti servitori dello Stato hanno sacrificato la loro vita per garantire condizioni migliori".

Alla luce del risultato investigativo ottenuto con l’arresto dell’ultimo grande latitante, Matteo Messina Denaro, il generale Magrini si è concentrato sugli altri problemi che affliggono i palermitani: "I cittadini - ha dichiarato durante l'incontro con i giornalisti - devono sentirsi sicuri, avere periferie tranquille e per questo vigileremo sul territorio". L’obiettivo è anche quello di "avvicinare i cittadini alle nostre caserme, che sono ben cento tra la città e la provincia: siamo un presidio di legalità".

Dopo aver ringraziato il suo precedessore, Giuseppe De Liso, e il comandante generale dell’Arma Teo Luzi, Magrini ha raccontato della sua lunga carriere in divisa, che oggi si arricchisce con la sua prima esperienza in Sicilia, una regione colpita anche dal fenomeno delle "morti bianche". Proprio per questo ci sarà una “grande attenzione ai numerosi infortuni e morti sul lavoro che quotidianamente la cronaca registra”. Tanti i propositi per il futuro, ricordando e omaggiando "i tanti che hanno sacrificato la propria vita per la legalità".