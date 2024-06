Cambio alla guida della Compagnia dei carabinieri di Carini, s'insedia il capitano Merella

Un nuovo comandante alla guida della Compagnia dei carabinieri di Carini. E’ iniziata l’avventura del capitano Luca Merella che ieri è stato ricevuto dal sindaco di Carini, Giovì Monteleone, che ha voluto incontrarlo per fargli gli auguri ma anche per parlare di sicurezza e della “necessità - si legge in una nota - di tenere alto il livello d’attenzione e di aumentare l’organico per garantire un adeguato controllo del territorio, soprattutto in certe zone problematiche che ultimamente stanno destando preoccupazione fra i cittadini".

Il comandante Merella, che arriva dalla Compagnia di Milano Monforte, Lombardia, e sostituirà Pietro Cugusi che è andato dirigere la Compagnia di Frascati, nel Lazio. All’incontro nel palazzo municipale erano presenti anche i comandanti delle Compagnie di Villagrazia di Carini e di Carini, Salvatore Lo Cascio e Domenico Caminiti, il comandante della polizia municipale Marco Venuti e il vicesindaco Salvatore Badalamenti che, insieme al primo cittadino, si è messo a disposizione per una proficua ed efficace collaborazione.