Monreale, si presenta il nuovo comandante del Gruppo dei carabinieri

Arriva a Monreale il nuovo comandante del Gruppo dei carabinieri. Si tratta del tenente colonnello Sebastiano Arena, 45 anni, che prende il posto di Luigi De Simone, al quale è andato uno dei primi pensieri di stima insieme al comandante provinciale, il generale Arturo Guarino. Al suo fianco anche il capitano Andrea Quattrocchi, comandante della compagnia di Monreale.

Prima dell’esperienza nella cittadina normanna il colonnello Arena, laureato in Giurisprudenza, ha lavorato all’ufficio di coordinamento del Comando generale, passando prima per l’accademia di Modena, il reparto paracadutisti Tuscania, il Nucleo operativo Casilina nella capitale, la compagnia di Assisi e quella di Roma Ostia.

Un bagaglio di conoscenze ed esperienze per il quale è stato scelto per guidare il Gruppo di Monreale, che insiste sui luoghi che hanno fatto "la storia dell’Arma", come gli stesso ha precisato. "Sono certo - ha spiegato durante un incontro con la stampa - che sarà un’esperienza professionale affascinante in una terra, la Sicilia, che arricchisce e dove c’è grande senso di appartenenza".

Tra i suoi primi compiti quello di "scoprire" il territorio in cui ricadono 57 stazioni dei carabinieri, incontrando pure - come ha già fatto a Monreale - tutte le amministrazioni comunali ricadenti nel territorio che si trovano sotto la sua giurisdizione. "Nonostante le tante innovazioni tecnologiche - ha detto - ho trovato un gruppo di carabinieri che rispecchiano l’antico splendore dell’Arma".