Nuova strada tra via Tritone e via Nicoletti, arriva il parere della Regione

Si è conclusa favorevolmente la conferenza di servizi per l'acquisizione dei nulla osta per il progetto che si trova nel sito tutelato della Rete Natura 2000 "Capo Gallo". La parola adesso al Consiglio per discutere il progetto in variante

Il progetto del nuovo collegamento fra via Tritone e via Nicoletti

Si è conclusa favorevolmente la conferenza di servizi regionale per l'acquisizione dei pareri relativi al collegamento fra le vie Tritone e Nicoletti, nella zona di Sferracavallo. Ne dà comunicazione il responsabile unico del progetto per il Comune Marco Ciralli dopo aver ricevuto dalla Regione il parere favorevole relativo alla tutela del sito della Rete Natura 2000 "Capo Gallo". Gli uffici a questo punto dovranno trasmettere il progetto al Consiglio per la discussione e l’approvazione del progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico.

"Un passo importante - commentano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore all'Urbanistica Giusto Catania - per la realizzazione di un'opera che darà respiro alla mobilità in quella zona della città, decongestionando il traffico nella borgata. Un intervento particolarmente sentito nella borgata i cui residenti sono stati molto partecipi. Un obiettivo, cui l'Amministrazione ha lavorato in termini progettuali anche per tenere nel giusto conto tutte le necessità legate al territorio e, appunto, alla vicinanza con un'area di particolare pregio naturalistico".